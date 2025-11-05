Vitória conquista 1º lugar entre as capitais brasileiras em acesso à água tratada

today5 de novembro de 2025 remove_red_eye86

Vitória registrou um avanço histórico no acesso à água tratada, dDe acordo com os levantamentos comparativos do Instituto Trata Brasil (Ranking do Saneamento, ano-base 2023), divulgados na última semana. Enquanto em 2018 a capital capixaba ocupava a 17ª posição, em 2025 ela atingiu o 1º lugar entre as capitais brasileiras com melhor índice de acesso à água tratada.

A evolução confirma o impacto da política pública de saneamento executada pelo Governo do Estado, por meio da Companhia Espírito-santense de Saneamento (Cesan). “O salto não é circunstancial: é resultado de planejamento, execução contínua de obras, modernização de estruturas e avanço tecnológico”, afirmou o presidente da Cesan, Munir Abud. Em 2023, ano-base do ranking, a Cesan investiu R$ 12,6 milhões em água.

Em 2024, esse valor avançou para R$ 32,4 milhões, consolidando uma curva de crescimento que indica potencial de posicionamento ainda melhor em edições futuras do ranking. Esse movimento vem acompanhado de uma agenda de projetos estruturantes, que fortalecerão ainda mais a resiliência hídrica não só na capital, mas em toda a região metropolitana: a construção da Barragem dos Imigrantes, o novo reservatório de água de São Benedito, o uso de métodos não destrutivos no combate a vazamentos e a parceria público-privada do esgotamento sanitário, que elevará a eficiência operacional e a cobertura de coleta e tratamento.

“Esse resultado não é por acaso. É fruto de decisão estratégica, planejamento de longo prazo e investimentos contínuos. Estamos trabalhando para garantir segurança hídrica, ampliar a cobertura e avançar rumo à universalização também dos serviços de esgoto no Espírito Santo. Vitória alcançou o 1º lugar, mas o nosso compromisso é avançar em todo o Estado”, enfatizou o presidente.

Munir Abud destacou ainda que Vitória se consolida, assim, como uma das capitais mais bem preparadas para enfrentar os desafios de demanda hídrica crescente e adaptação às mudanças climáticas, e o Espírito Santo reafirma sua posição de vanguarda no saneamento brasileiro.