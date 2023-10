Vitória conquista o 2º lugar entre as cidades mais inovadoras da América Latina

Vitória foi classificada como a segunda cidade mais inovadora e com o ambiente mais propício para a inovação no Brasil, de acordo com o Ranking 100 Open Startups, amplamente reconhecido como o principal prêmio de inovação da América Latina. O anúncio da conquista internacional da capital foi feito durante uma celebração, na noite da última quarta-feira (18) nos salões do Copacabana Palace, no Rio de Janeiro.

O título é considerado o maior e mais relevante selo do segmento na América Latina, demonstrando o potencial do ambiente inovador do ecossistema de negócios. Com o título, Vitória se posiciona à frente de grandes metrópoles.

“Recebemos com muita alegria esse título que coloca a nossa cidade no topo do ranking da América Latina, reunindo representantes de empresas, cientistas e governos que apoiam iniciativas inovadoras, novos talentos, empresas de grande, médio e pequeno porte, microempresas e startups em busca de soluções para o ecossistema de negócios, sob todos os aspectos, incluindo o ambiental”, declarou o prefeito de Vitória, Lorenzo Pazolini.

Vale destacar que Vitória superou cidades muito maiores na lista, incluindo São Paulo, Curitiba, Belo Horizonte, Rio de Janeiro e Santos.

Esta é a 8ª edição do Ranking 100 Open Startups, com mais de 54 mil contratos de Open Innovation assinados com 4.377 startups diferentes para a composição da disputa deste ano. Com o título, Vitória se destaca à frente das grandes metrópoles.

O megaevento contou com a participação de mais de 750 representantes do ecossistema de inovação, incluindo CEOs de startups e representantes de 25 cidades do Brasil. O Ranking 100 Open Startups é amplamente considerado o principal e mais prestigiado ranking de inovação na América Latina, homenageando as empresas e startups que se destacam na promoção da inovação aberta. Desde a sua primeira edição em 2016, o ranking registrou mais de 100 mil parcerias de negócios entre empresas e startups, desempenhando um papel vital no avanço e estímulo das atividades relacionadas à inovação no Brasil e na região.

foto arquivo CDV/Tadeu Bianconi