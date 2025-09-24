Vitória é cidade mais inteligente e conectada do Brasil

Vitória é a primeira colocada entre as cidades mais inteligentes e conectadas do Brasil. A capital capixaba foi destaque no Cidade Connected Smart Cities (CSC) 2025, nesta terça-feira (23), em São Paulo (SP), cuja premiação reconhece ações inovadoras que colaborem para que os municípios possam alcançar o patamar de ser uma cidade inteligente.

Com a nota 61,27, Vitória alcançou o topo do Ranking CSC – à frente de Florianópolis (SC), Niterói (RJ), São Paulo (SP) e Curitiba (PR), respectivamente -, após garantir a segunda posição na edição de 2024, além de conquistar o 1º lugar na Região Sudeste e entre as cidades com menos de 500 mil habitantes.

Para completar com chave de ouro, Vitória ainda foi a primeira colocada no Reconhecimento Banco do Brasil – Experiência do Cidadão (Sudeste), que destaca o foco da administração municipal em colocar a população no centro das políticas públicas, garantindo serviços eficientes e acessíveis.

O evento contou com a presença do prefeito da capital, Lorenzo Pazolini, um dos 8 mil participantes reunidos em torno de um objetivo comum: pensar, construir e transformar cidades mais inteligentes, humanas e sustentáveis.

“O ótimo resultado alcançado por Vitória reforça a cidade como um centro de inovação e abre oportunidades para novas parcerias. A troca de conhecimento no evento consolida o compromisso da gestão com a busca contínua por melhorias para a população. Esse conceituado ranking comprova que as medidas que têm sido aplicadas tornam a nossa capital ainda mais conectada e sustentável”, destacou o prefeito.

Ranking

Para a classificação final foram avaliadas as seguintes categorias: educação; resíduos sólidos, esgotos e água; economia/finanças; habitação e planejamento urbano; saúde/agricultura local/urbana e segurança alimentar; população/condições sociais; inovação e empreendedorismo; energia; governança; meio ambiente e mudanças climáticas; mobilidade; segurança e telecomunicação.

No eixo “telecomunicação”, Vitória alcançou 100% de domicílios cobertos por 5G, além de registrar mais de 133 mil acessos à telefonia móvel e mais de 39 mil acessos à internet por 100 mil habitantes.

No eixo “educação”, Vitória tem 128% da população feminina e 125% da população em geral em idade escolar matriculadas em escolas.

No eixo “saúde, agricultura local/urbana e segurança alimentar”, Vitória se destaca por ter 701 médicos por 100 mil habitantes, além de 80% das escolas com acesso à internet banda larga.

Gestão

Em janeiro de 2021, Vitória passou por um forte ajuste fiscal, reduzindo pela metade os cargos comissionados e cortando privilégios, um modelo de que a gestão contribuiu para a sensível melhoria na prestação de serviços à população.

Na Educação, a capital passou de 4 escolas em tempo integral em 2021 para 41 em 2025. Vitória conquistou o 2º lugar no país em alfabetização de crianças até a 2ª série – feito inédito na história da cidade. Todas as crianças da rede municipal passaram por exames de vista, e aquelas que precisaram receberam óculos gratuitamente. Além disso, Vitória é o município que mais compra produtos da agricultura familiar, garantindo também um lanche adicional: ao chegar pela manhã, cada aluno recebe uma fruta, medida que tem contribuído para o desempenho escolar.

Na Saúde, as filas de espera por exames e consultas especializadas foram reduzidas de forma significativa, com destaque para a fila de mamografia, totalmente zerada.

No campo social, a prefeitura criou o programa de erradicação da extrema pobreza, que já beneficiou 19 mil pessoas.

A segurança pública também apresentou avanços expressivos: Vitória reduziu em 50% o número de mortes violentas, diminuiu os feminicídios em mais de 60% e, no primeiro semestre de 2025, não houve registro de mulheres vítimas desse crime.

