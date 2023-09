Vitória é considerada a segunda melhor cidade para morar à beira mar

Viver no Brasil e ser mais feliz. Assim começa a pesquisa sobre morar à beira-mar, realizada com 26 mil pessoas, pela Universidade Exeter. A costa da capital do Espírito Santo se destacou na segunda posição, considerado o melhor lugar para ter uma vida mais saudável, tranquila e com disposição.

Segundo os estudiosos da universidade britânica, viver perto do oceano traz uma vida mais saudável e, consequentemente, com mais qualidade. Os resultados da pesquisa evidenciam que o fato de estar perto da praia reduz o estresse e apresenta mais disposição.

A baía de Vitória, além de sua beleza deslumbrante, foi selecionada como a segunda melhor no Brasil para viver bem. Alberto Margon, morador de Jardim Camburi, diz como se sente morando em frente à praia.

“Com certeza eu sinto que melhora a qualidade de vida. Se eu tiver que fazer um exercício físico, eu vou optar por caminhar na praia, correr ou andar de bike. Além disso, a própria praia tem uma vista muito bonita, o pôr do sol é lindo. Estar ali é mágico. Saber que eu vou passar por um lugar bonito e que eu vou ver o mar, já me instiga a sair de casa e a me exercitar. Me faz muito bem”, comentou.

A pesquisa diz também que a praia proporciona o convívio social, além da sensação de contentamento e satisfação, com isso Vitória vem ganhando reconhecimento como o segundo melhor lugar para se estabelecer e aproveitar a vida à beira-mar.

O prefeito de Vitória, Lorenzo Pazolini, disse que a capital é um local ideal para se viver à beira da praia: “Nossa cidade é realmente espetacular. Estamos comprometidos em continuar investindo para o bem-estar da população e também para preservar a beleza natural que torna Vitória tão especial”.

As praias da capital proporcionam um ambiente acolhedor para atividades ao ar livre, como caminhadas, andar de bicicleta, praticar demais esportes ou apenas para relaxar.

Enzo de Assis, também morador de Jardim Camburi, disse que viver perto da orla faz toda a diferença. “Nos dias mais estressantes, só de passar em frente e apreciar a vista por uns minutos já ajuda a relaxar, esquecer a correria e os problemas. Até atividades do dia a dia, como passear com o cachorro ou ler um livro, é muito melhor fazer na areia ou no calçadão do que no meio de prédios e concreto”, disse o capixaba.

Na lista das melhores cidades da pesquisa, Vitória está na frente de Balneário Camboriú, Santos e Niterói. “Outra cidade brasileira indicada para morar a beira-mar é Vitória, capital do Espírito Santo. Em terceiro lugar em IDHM, com 0.845, concentra ilhas, enseadas, mangues, praias e encostas. Tudo isso junto a construções históricas belíssimas”, diz a pesquisa.

