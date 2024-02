VITÓRIA | Inscrições para concurso público do magistério prorrogadas até 22 de fevereiro

today15 de fevereiro de 2024 remove_red_eye56

Ótima notícia para os interessados em atuar no magistério de Vitória: as inscrições para o concurso público com 100 vagas para professores da rede municipal de ensino foram prorrogadas até o dia 22 de fevereiro (quinta-feira). A seleção é organizada pela Fundação Getúlio Vargas (FGV).

Serão ofertadas 100 vagas para diversos cargos de professor da educação básica, todos com carga horária de 44h. O salário inicial é de R$ 4.999,89, além de vale alimentação no valor de R$ 800,00.

O prefeito de Vitória, Lorenzo Pazolini, falou sobre a importância do certame ao anunciar a prorrogação do prazo. “Vitória tem a melhor educação pública entre todas as capitais e esse concurso trará novos profissionais para se juntar a esse time de excelência. Já são mais de 5 mil pessoas inscritas, e também atendemos aos diversos pedidos que chegaram pedindo a prorrogação do prazo das inscrições”, disse.

O destaque fica com as 54 vagas para professor de educação especial, pois esta é a primeira vez que será realizado concurso público para esta modalidade educacional. As vagas da educação especial serão para trabalhar, por exemplo, com deficiência intelectual e com deficiência auditiva (professor bilíngue).

“Este é o primeiro concurso público com vagas destinadas para professores que vão atuar na Educação Especial. A revitalização do corpo docente permanente e a implementação de um cadastro de reserva refletem o compromisso da Prefeitura de Vitória com seus objetivos. Essas medidas visam assegurar a continuidade do processo educacional, criando um ambiente propício para o aprendizado das nossas crianças e estudantes”, destacou a secretária de Educação, Juliana Rohsner.

Vagas

Haverá vagas para os seguintes cargos:

– Professor de Educação Básica I – PEB I – Educação Infantil

– Professor de Educação Básica II – PEB II – Ensino Fundamental

– Professor de Educação Básica III – PEB III – Ciências

– Professor de Educação Básica III – PEB III – Educação Artística

– Professor de Educação Básica III – PEB III – Educação Física

– Professor de Educação Básica III – PEB III – Geografia

– Professor de Educação Básica III – PEB III – História

– Professor de Educação Básica III – PEB III – Língua Inglesa

– Professor de Educação Básica III – PEB III – Língua Portuguesa

– Professor de Educação Básica III – PEB III – Matemática

– Professor de Educação Básica III – PEB III – Música

– Professor de Educação Básica III – Libras

– Professor de Educação Básica III – Educação Especial: Bilíngue

– Professor de Educação Básica III – Educação Especial: Deficiência Intelectual

– Professor de Educação Básica III – Educação Especial: Deficiência Visual

– Professor de Educação Básica III – Educação Especial: Altas Habilidades

– Professor de Educação Básica IV – PEB IV – Coordenador de Turno

– Professor de Educação Básica IV – PEB IV – Em Função Pedagógica

Inscrições

As inscrições já estão abertas e deverão ser realizadas no site da FGV, até às 16h do dia 22 de fevereiro, no valor de R$ 80,00. Nesse endereço, constam o edital, a ficha de inscrição e os procedimentos necessários à efetivação da inscrição.

Etapas

O concurso será composto de três etapas:

– 1ª Etapa: Prova Objetiva, de caráter classificatório e eliminatório.

– 2ª Etapa: Prova Dissertativa (redação), de caráter classificatório e eliminatório.

– 3ª Etapa: Prova Prática, para os candidatos aos cargos de PEB III – Educação Especial – Bilíngue; PEB III – Educação Especial -Deficiência Visual e PEB III – Libras, que forem aprovados na Prova Objetiva.

As provas objetiva e dissertativa serão realizadas no dia 14 de abril.