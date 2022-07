VITÓRIA | Pesquisa do Procon aponta diferenças de mais de 100% nos preços da cesta básica

O Procon de Vitória, por meio do Núcleo de Pesquisa e Dados, divulgou, nesta segunda-feira (11), o levantamento do mês de julho dos preços dos produtos considerados de primeira necessidade para as famílias residentes na capital. Na pesquisa, foram encontrados diversos produtos com diferenças de preços entre os estabelecimentos acima de 100%. As maiores variações foram as da mortadela (Bologna Fatiada – 1kg), de 189%, e do absorvente (com abas – 8 unid.), com 145% entre o mais caro e o mais barato.

A coleta dos dados foi realizada em nove supermercados de diferentes regiões do município entre os dias 1 e 6, comparando os preços de 64 itens relativos à alimentação, limpeza doméstica e higiene pessoal. A pesquisa de preços de itens de primeira necessidade possui caráter histórico, uma vez que é realizada mensalmente desde julho de 2019. Assim, o Procon oferece ao consumidor uma referência de preços para as compras mensais e ainda realiza análises comparativas entre os valores praticados no mês passado e o atual; em janeiro; e ainda em julho do ano passado.

Além disso, o Procon apresenta o ranking dos estabelecimentos que apresentaram os menores preços para o total de itens oferecidos e faz a comparação do custo da cesta de itens em relação ao salário mínimo. O resultado dessa comparação revelou que o trabalhador remunerado pelo salário mínimo está comprometendo uma parcela maior dos seus vencimentos neste ano (51,49%) em relação ao ano passado (49,95%).

O Procon destaca que os preços podem ser alterados pelos estabelecimentos, devido a descontos especiais, reajustes ou outras estratégias de vendas. Além disso, lojas da mesma rede podem praticar preços divergentes.

Variações de preços

Neste mês, as três maiores variações, entre maior e menor preço encontradas foram:

Mortadela (Bologna Fatiada – 1kg) – Variação: 189,78%

Menor preço: R$ 13,80 (EPA)

Maior preço: R$ 39,99 (São José)

Absorvente (com abas – 8 unid.) Variação: 145,98%

Menor preço R$ 3,98 (EPA)

Maior preço R$ 9,79 (Extrabom)

Creme Dental (Triple – 70g) Variação: 141,53%

Menor preço R$ 2,48 (OK Hipermercado)

Maior preço R$ 5,99 (Ovelha)

Comparativo entre junho e julho deste ano:

Maior aumento: Talco para bebê (200g) 78,26%

Maior redução: Tomate (Rasteiro – 1kg) 62,06%

