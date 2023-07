VITÓRIA | Plano Atleta 2023: edital publicado e inscrições abertas a partir de 20 de julho

A partir do próximo dia 20 de julho estarão abertas as inscrições para o Plano Atleta 2023. O edital, publicado na quarta-feira (12), no Diário Oficial do Município, é voltado a atletas e paratletas, residentes ou domiciliados na cidade de Vitória.

O novo Plano Atleta 2023 foi lançado no Palácio Municipal em uma cerimônia emocionante, que contou com a presença de várias estrelas e personalidades do esporte capixaba. Na ocasião foi apresentado também o edital.

O documento, que está disponível no site da Prefeitura de Vitória (https://diariooficial.vitoria.es.gov.br/), orienta minuciosamente os candidatos ao programa que, pela primeira vez na história, oferta uma ampla estrutura de apoio e suporte aos desportistas da capital.

“Estamos indo muito além do incentivo financeiro, proporcionando uma rede de suporte em áreas fundamentais para o desenvolvimento de atletas e paratletas de alto rendimento”, avalia o secretário Rodrigo Ronchi, idealizador do plano.

Inscrições on-line

Atletas e paratletas devem ficar atentos ao período de inscrições, que vai de 20 de julho a 15 de agosto, e reunir toda a documentação necessária. As inscrições serão feitas somente de forma on-line, seguindo todos os parâmetros descritos no edital, também disponível em: vitoria.es.gov.br/editais-semesp.

“No site da Prefeitura estão disponibilizados o edital e também todos os formulários que deverão ser preenchidos pelos atletas, bem como um passo a passo ensinando como realizar a inscrição on-line”, explica Camilo Marcarini, da secretaria de Esportes e Lazer de Vitória (Semesp).

Vagas

As vagas estão divididas em três categorias:

– Estadual: 49 vagas – bolsa de R$ 700

– Nacional: 15 vagas – bolsa de R$ 1.400

– Internacional: 6 vagas – bolsa de R$ 2.100

Requisitos

Podem participar apenas atletas com, no mínimo, 14 anos de idade, e residência fixa ou domiciliados na capital capixaba. Entre os requisitos para pleitear o benefício, o atleta precisa ter conquistado resultados expressivos de 1°, 2° ou 3° lugar em competições oficiais de sua modalidade em 2022.

Para mais informações ou tirar dúvidas sobre o processo seletivo, basta entrar em conato pelo telefone (27) 3382-6433 ou enviar um e-mail para o endereço [email protected].