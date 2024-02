VITÓRIA | Praias do Canto, Curva da Jurema e Guarderia terão faixa de areia ampliada

Ainda mais conforto para quem frequenta três das mais belas praias de Vitória. Além disso, um atrativo a mais para o turismo e para valorização do litoral. A prefeitura de Vitória lançou, nesta segunda-feira (19), edital para obras de recuperação da faixa de areia das praias do Canto, Guarderia e Curva da Jurema, situadas entre o Iate Clube e o Hotel SENAC, na Ilha do Boi.

Esse trecho foi artificialmente construído durante os aterros hidráulicos realizados na cidade de Vitória na década de 70. Ao final das obras, a faixa de areia será ampliada de 35 metros até 65 metros a partir da atual linha da costa. O orçamento é de R$ 30.045.906,08, para 180 dias de obras.

O edital foi assinado na sala anexa ao gabinete do prefeito, com a presença de lideranças comunitárias, representantes da sociedade civil e do comércio e serviços da região.

“Essa obra faz parte do projeto Vitória de Frente para o Mar, que requalifica a orla da ilha de Vitória. Estamos com obras na orla da Grande São Pedro e, na próxima sexta-feira, vamos lançar a segunda fase desse empreendimento. Estamos projetando as orlas de Andorinhas, Pontal de Camburi e Praia do Canto (no canal de Camburi). Em breve, teremos obras na orla do Centro de Vitória e agora lançamos o edital para ampliar a faixa de areia da Curva da Jurema, que está com obras de requalificação do ambiente urbano, além da Guarderia e Praia do Canto”, disse o prefeito de Vitória, Lorenzo Pazolini.

Analisando as imagens aéreas dos últimos 20 anos, é possível estimar um recuo médio em 1,0 m por ano na faixa de areia no extremo sul da Praia do Canto. Nos últimos 2 anos, observa-se a intensificação desse recuo com até 4 metros em um ano.

A ampliação da faixa tem o objetivo de atender à demanda crescente de uso comum e conter o recuo da linha de costa, expondo a vegetação da área de lazer e as estruturas urbanas localizadas na porção ao sul da praia (enroncamento e tubulação de drenagem).

A recuperação das praias será feita com a utilização de jazidas de empréstimo no mar no total de 261 mil m³, que equivalem a 43,6 mil caminhões de 6m³. Uma draga sugará a areia de uma jazida no fundo do mar a transportará para um flutuante, de node a areia será bombeada para a praia.

Um trator de esteira espalhará o material depositado, nivelando aterro, formando assim a nova faixa de areia. Após essa etapa a vegetação de restinga será recuperada e novos bancos e lixeiras serão instalados.

