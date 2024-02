VITÓRIA | Prefeitura vai atuar na fiscalização sonora e no descarte irregular de resíduos

Os foliões que forem curtir os blocos de carnaval na região do Centro devem ficar atentos quanto às normas em vigor para o descarte correto de resíduos, uso de equipamentos de som nos espaços públicos e também no controle de ruídos. A campanha educativa para curtir a folia da melhor forma já está nas mídias sociais oficiais da Prefeitura de Vitória, visando sensibilizar moradores e turistas.

Durante os dias de folia do carnaval, equipes de fiscalização sonora irão atuar durante os eventos, com foco no controle de ruídos, especialmente na coibição da utilização indevida de caixas de som e veículos com som em espaços públicos.

De acordo com o Decreto 17.304/2018, para qualquer época do ano, são proibidos veículos automotores e caixas de som portáteis nos logradouros de Vitória, incluindo praias, praças, parques, calçadão e ruas.

A Secretaria Municipal do Meio Ambiente (Semmam) alerta ainda moradores, turistas e foliões para não jogarem lixo em vias públicas nem na baía de Vitória durante a apresentação dos blocos de rua pela Avenida Beira-Mar.

“Precisamos contar com a conscientização de todos nesse sentido. O cuidado para com a cidade é de cada cidadão. Mesmo assim, estaremos com duas embarcações – Moreia e Lameirão – ao longo da extensão do trajeto dos blocos na Beira-Mar para evitar o lançamento inadequado de resíduos na baía de Vitória”, apontou o secretário da pasta, Tarcísio Föeger.

Na capital, a fiscalização ocorre de forma rotineira e os moradores podem fazer as denúncias pelo Fala Vitória 156 e também por meio do site da Prefeitura de Vitória (www.vitoria.es.gov.br/156) ou pelo aplicativo Vitória Online, funcionando 24 horas.

Campanha educativa

A Semmam, em parceria com a Subsecretaria de Comunicação (SubCom), desenvolveu campanha educativa e de comunicação visual sobre a correta destinação dos resíduos produzidos, com o objetivo de minimizar seus impactos e facilitar o descarte apropriado em locais específicos.

A campanha está disponível nas mídias sociais oficiais da prefeitura e destaca questões como a preservação de áreas verdes, consumo e deslocamento conscientes, descarte responsável, cuidados com os pets.

“A proposta é dar dicas de boas práticas ambientais durante o período de folia, com o cidadão contribuindo com o meio ambiente no carnaval de Vitória”, ressalta Tarcísio.

Saiba como contribuir com o meio ambiente no carnaval de Vitória:

– Alternativas ecoamigáveis: opte por utensílios de comida e bebidas que sejam biodegradáveis ou reutilizáveis;

– Preservação de áreas verdes: respeite as áreas verdes e evite pisotear plantas e gramados;

– Descarte responsável: folia e lixo não combinam, então jogue o seu lixo na lixeira;

– Consumo consciente: opte por produtos reutilizáveis, como copos e garrafas, ao invés de itens descartáveis.

– Deslocamento sustentável: considere opções de transporte público, táxi ou carros por aplicativo para se locomover;

– Cuidado com os pets: se estiver acompanhado de animais de estimação, certifique-se de que eles estejam confortáveis e seguros, mantendo-os afastados de áreas com muito barulho;

– E se for para a folia, deixe a caixa de som em casa.