Vitória recebe Campeonato Brasileiro Interclubes Infantil de Natação de Verão

today13 de novembro de 2024 remove_red_eye69

Com apoio da Secretaria de Esportes e Lazer (Sesport), Vitória será palco do Campeonato Brasileiro Interclubes Infantil de Natação de Verão, o Troféu Maurício Bekenn, entre os dias 12 e 16 de novembro. A competição será realizada no parque aquático do clube Álvares Cabral, em Vitória, e reunirá os melhores nadadores do Brasil nas categorias de 13 e 14 anos, contando com a participação de 677 atletas de 121 clubes de 23 estados.

O clube anfitrião, o Álvares Cabral, será representado por sete atletas, sendo dois no feminino (Isabella Luchi e Luísa Patrício) e cinco no masculino (Lucca Sfalsin, Mighel Brandão, Caio Martins e os irmãos Pietro e Lorenzo Von Schilgen). Lucca Sfalsin, destaque da equipe, buscará o tricampeonato nos 100 e 200 metros borboleta. Sob a orientação do técnico Alexandre Antunes, os nadadores competirão em 35 provas individuais e quatro provas de revezamento.

As disputas acontecerão diariamente, com eliminatórias a partir das 8h30 e finais às 17h. O Troféu Maurício Bekenn marca o início de uma série de competições que encerram o calendário da natação brasileira de base em 2024. Após o evento no Espírito Santo, a sequência de campeonatos seguirá para Uberlândia, onde será disputado o Brasileiro Juvenil, a partir de 26 de novembro, e no Rio de Janeiro em dezembro.

A competição é organizada pela Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos (CBDA) em parceria com a Federação Aquática Capixaba.