Vitória receberá exposição inédita de Rembrandt no Palácio Anchieta
Depois de seu sucesso em muitas cidades no mundo todo, conjunto de obras de Rembrandt encerra passagem pelo Brasil na capital capixaba, inserindo o ES numa prestigiada rota internacional
Vitória vai viver um momento histórico a partir de 15 de janeiro de 2026. A capital capixaba será a última etapa da exposição “Rembrandt – O mestre da luz e da sombra”, que traz ao Brasil 69 gravuras originais de Rembrandt Harmenszoon van Rijn (1606–1669), considerado um dos maiores artistas de todos os tempos. A mostra segue até 1º de março, com entrada gratuita no Palácio Anchieta, sede do Governo do Espírito Santo e um dos prédios mais antigos em funcionamento no Brasil.
Rembrandt revolucionou a arte ao combinar uma técnica impecável com uma sensibilidade única para captar a psicologia e a humanidade de seus personagens, transformando cenas bíblicas, retratos e paisagens em narrativas vivas, cheias de emoção e profundidade. Seu domínio absoluto do claro-escuro, a ousadia de retratar emoções com realismo e sua confiança a ponto de assinar apenas pelo primeiro nome — como os maiores gênios da história — fizeram dele um artista inigualável. Nos últimos anos, esta exposição passou por países como Itália, Espanha, Estados Unidos, México, Belarus, China, Colômbia e Alemanha, entre outros.
O publicitário Álvaro Moura, responsável por trazer a exposição ao País, destaca a relevância da mostra para o Espírito Santo: “Vitória volta ao mapa da arte mundial ao receber um conjunto tão expressivo de obras de Rembrandt. É um marco que reconecta a cidade a grandes circuitos culturais internacionais e reafirma seu lugar como destino de arte e cultura de alta relevância”, afirma.
A escolha do Palácio Anchieta como palco da exposição reforça ainda mais esse simbolismo. Além de sua imponência histórica, o prédio abre suas portas para que capixabas e turistas tenham acesso a um dos maiores mestres da história da arte, numa experiência que une patrimônio, cultura e educação.
A organização da mostra no Brasil é da Premium Comunicação Integrada de Marketing, que tem papel decisivo em trazer para o Espírito Santo e para o Brasil algumas das mais importantes exposições dos últimos anos.
No Estado, a Premium já foi responsável por mostras de grande impacto, como “Por Dentro da Mente de Leonardo da Vinci” (2009), “A Beleza na Escultura de Michelangelo” (2010), “Mestres Espanhóis” (2011), “Modigliani – Imagens de uma Vida” (2011), “Mestres Franceses” (2012), “Portinari na Coleção Castro Maya” (2013) e “Di Cavalcanti – De Flores e Amores” (2014), todas realizadas no Palácio Anchieta. Mais recentemente, em 2019, trouxe ao Brasil a exposição “Leonardo da Vinci – 500 anos de um gênio”, no Museu da Imagem e do Som de São Paulo, reafirmando sua vocação de conectar o público brasileiro às maiores referências da história da arte.
“Nosso compromisso é democratizar o acesso à cultura e oferecer experiências únicas. Trazer Rembrandt a Vitória é, acima de tudo, oferecer ao público capixaba uma oportunidade rara de encontro com a genialidade. Estar diante de uma gravura original de Rembrandt é estar diante da história da humanidade. É viver uma experiência que, até hoje, era privilégio de quem viajava a museus europeus”, completa Moura.
Rio, BH e Vitória
A mostra “Rembrandt – O mestre da luz e da sombra” será realizada entre setembro de 2025 e fevereiro de 2026 em três capitais brasileiras — Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Vitória — todas com entrada gratuita.
No Rio de Janeiro, o Centro Cultural dos Correios, no coração da cidade, abre suas portas para receber a mostra de 24 de setembro a 8 de novembro. O prédio histórico, inaugurado em 1922, já é referência em grandes exposições e empresta sua imponência à chegada de Rembrandt ao país.
Belo Horizonte recebe a exposição em pleno fim de ano e férias escolares, reforçando sua vocação de levar a arte ao grande público, de 18 de novembro a 5 de janeiro de 2026.
Por fim, em Vitória, o Palácio Anchieta, um dos edifícios históricos mais antigos em funcionamento no Brasil e sede do governo do Espírito Santo, encerra o ciclo da mostra de 15 de janeiro a 1º de março de 2026. Em plena alta temporada, a capital capixaba se transforma em palco de uma experiência artística que conecta o Espírito Santo ao circuito internacional da arte.
Mais do que uma exposição, trata-se de um marco cultural: nunca antes o público brasileiro teve a oportunidade de contemplar, em solo nacional, um conjunto tão expressivo de obras autênticas do mestre holandês.
A relevância de Rembrandt
Nascido em Leiden, em 1606, Rembrandt se destacou desde cedo como pintor e gravurista, alcançando reconhecimento em Amsterdã durante o período do Barroco. Sua genialidade não se limitou à técnica impecável: ele revolucionou a maneira de retratar o ser humano.
Ao longo de sua trajetória, produziu mais de 300 pinturas, 300 gravuras e cerca de 2.000 desenhos, entre autorretratos, paisagens, retratos coletivos e cenas bíblicas. Seu uso inovador da luz e da sombra — o célebre chiaroscuro — influenciou não apenas seus contemporâneos, mas também movimentos artísticos posteriores, como o Impressionismo, e até o cinema moderno.
O que torna Rembrandt atemporal é sua capacidade de capturar a alma humana. Suas obras traduzem emoções e dilemas universais, como dor, fé, amor, envelhecimento e esperança. Olhar para uma gravura sua é como atravessar os séculos e ainda encontrar relevância, humanidade e verdade.
“Apesar de nunca ter saído da sua terra natal, a Holanda, Rembrandt é um artista que fala a todos, capaz de entusiasmar, através das suas obras, pessoas de diferentes culturas e épocas. Esta exposição pretende contar a força do seu trabalho com exemplos significativos e de alta qualidade que seguem o caminho da sua longa e intensa carreira. Estamos particularmente orgulhosos de que a exposição seja verdadeiramente aberta a todos – não apenas porque é gratuita, mas também porque é enriquecida por ferramentas dedicadas que permitirão a sua fruição também às pessoas com deficiências visual ou auditiva. É uma mostra autenticamente inclusiva e universal, um presente para o público”, destaca Luca Baroni, curador da exposição e diretor da Rede dos Museus da Região Marche Nord, Itália.
“Em tempos marcados pela velocidade e superficialidade, sua arte surge como contraponto: convida à pausa, ao silêncio e à reflexão. Por isso, séculos depois, Rembrandt permanece como um artista que transcende fronteiras e gerações”, ressalta Álvaro Moura.
Arte para todos
A exposição “Rembrandt – O mestre da luz e da sombra” chega ao Brasil com uma proposta clara: mostrar que a arte não é elitista. Democratizar o acesso a obras de tamanha importância é permitir que crianças, jovens, famílias, estudantes e curiosos tenham contato com um dos pilares da cultura ocidental. Ao abrir gratuitamente as portas para o público, o projeto reafirma a ideia de que cultura não é luxo, mas direito e necessidade coletiva.
A exposição será acessível. Além de recursos como legenda, tradução em libras e descrição das postagens nas redes sociais, Rembrandt – O mestre da luz e da sombra vai contar com placas em braile nos locais das exposições e um autorretrato em 3D do artista com recurso tátil.
Exposição Rembrandt – O mestre da luz e da sombra
A exposição Rembrandt – O mestre da luz e da sombra tem patrocínio da Biancogres, Supermercados BH e é viabilizada pela Lei Rouanet de Incentivo a Projetos Culturais. A organização é da The Art Co. em conjunto com a Brasil Meeting Points. A realização é da Premium Comunicação Integrada de Marketing, do Ministério da Cultura e do Governo Federal.
Serviço
Exposição Rembrandt – O mestre da luz e da sombra
Rio de Janeiro – Centro Cultural dos Correios
24 de setembro a 8 de novembro de 2025
Belo Horizonte
18 de novembro de 2025 a 5 de janeiro de 2026
Vitória – Palácio Anchieta
15 de janeiro a 1 de março de 2026
Entrada gratuita