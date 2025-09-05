Vitória receberá exposição inédita de Rembrandt no Palácio Anchieta

today5 de setembro de 2025 remove_red_eye38

Depois de seu sucesso em muitas cidades no mundo todo, conjunto de obras de Rembrandt encerra passagem pelo Brasil na capital capixaba, inserindo o ES numa prestigiada rota internacional

Vitória vai viver um momento histórico a partir de 15 de janeiro de 2026. A capital capixaba será a última etapa da exposição “Rembrandt – O mestre da luz e da sombra”, que traz ao Brasil 69 gravuras originais de Rembrandt Harmenszoon van Rijn (1606–1669), considerado um dos maiores artistas de todos os tempos. A mostra segue até 1º de março, com entrada gratuita no Palácio Anchieta, sede do Governo do Espírito Santo e um dos prédios mais antigos em funcionamento no Brasil.

Rembrandt revolucionou a arte ao combinar uma técnica impecável com uma sensibilidade única para captar a psicologia e a humanidade de seus personagens, transformando cenas bíblicas, retratos e paisagens em narrativas vivas, cheias de emoção e profundidade. Seu domínio absoluto do claro-escuro, a ousadia de retratar emoções com realismo e sua confiança a ponto de assinar apenas pelo primeiro nome — como os maiores gênios da história — fizeram dele um artista inigualável. Nos últimos anos, esta exposição passou por países como Itália, Espanha, Estados Unidos, México, Belarus, China, Colômbia e Alemanha, entre outros.

O publicitário Álvaro Moura, responsável por trazer a exposição ao País, destaca a relevância da mostra para o Espírito Santo: “Vitória volta ao mapa da arte mundial ao receber um conjunto tão expressivo de obras de Rembrandt. É um marco que reconecta a cidade a grandes circuitos culturais internacionais e reafirma seu lugar como destino de arte e cultura de alta relevância”, afirma.

A escolha do Palácio Anchieta como palco da exposição reforça ainda mais esse simbolismo. Além de sua imponência histórica, o prédio abre suas portas para que capixabas e turistas tenham acesso a um dos maiores mestres da história da arte, numa experiência que une patrimônio, cultura e educação.

A organização da mostra no Brasil é da Premium Comunicação Integrada de Marketing, que tem papel decisivo em trazer para o Espírito Santo e para o Brasil algumas das mais importantes exposições dos últimos anos.

No Estado, a Premium já foi responsável por mostras de grande impacto, como “Por Dentro da Mente de Leonardo da Vinci” (2009), “A Beleza na Escultura de Michelangelo” (2010), “Mestres Espanhóis” (2011), “Modigliani – Imagens de uma Vida” (2011), “Mestres Franceses” (2012), “Portinari na Coleção Castro Maya” (2013) e “Di Cavalcanti – De Flores e Amores” (2014), todas realizadas no Palácio Anchieta. Mais recentemente, em 2019, trouxe ao Brasil a exposição “Leonardo da Vinci – 500 anos de um gênio”, no Museu da Imagem e do Som de São Paulo, reafirmando sua vocação de conectar o público brasileiro às maiores referências da história da arte.

“Nosso compromisso é democratizar o acesso à cultura e oferecer experiências únicas. Trazer Rembrandt a Vitória é, acima de tudo, oferecer ao público capixaba uma oportunidade rara de encontro com a genialidade. Estar diante de uma gravura original de Rembrandt é estar diante da história da humanidade. É viver uma experiência que, até hoje, era privilégio de quem viajava a museus europeus”, completa Moura.

Rio, BH e Vitória

A mostra “Rembrandt – O mestre da luz e da sombra” será realizada entre setembro de 2025 e fevereiro de 2026 em três capitais brasileiras — Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Vitória — todas com entrada gratuita.

No Rio de Janeiro, o Centro Cultural dos Correios, no coração da cidade, abre suas portas para receber a mostra de 24 de setembro a 8 de novembro. O prédio histórico, inaugurado em 1922, já é referência em grandes exposições e empresta sua imponência à chegada de Rembrandt ao país.

Belo Horizonte recebe a exposição em pleno fim de ano e férias escolares, reforçando sua vocação de levar a arte ao grande público, de 18 de novembro a 5 de janeiro de 2026.

Por fim, em Vitória, o Palácio Anchieta, um dos edifícios históricos mais antigos em funcionamento no Brasil e sede do governo do Espírito Santo, encerra o ciclo da mostra de 15 de janeiro a 1º de março de 2026. Em plena alta temporada, a capital capixaba se transforma em palco de uma experiência artística que conecta o Espírito Santo ao circuito internacional da arte.

Mais do que uma exposição, trata-se de um marco cultural: nunca antes o público brasileiro teve a oportunidade de contemplar, em solo nacional, um conjunto tão expressivo de obras autênticas do mestre holandês.

A relevância de Rembrandt

Nascido em Leiden, em 1606, Rembrandt se destacou desde cedo como pintor e gravurista, alcançando reconhecimento em Amsterdã durante o período do Barroco. Sua genialidade não se limitou à técnica impecável: ele revolucionou a maneira de retratar o ser humano.

Ao longo de sua trajetória, produziu mais de 300 pinturas, 300 gravuras e cerca de 2.000 desenhos, entre autorretratos, paisagens, retratos coletivos e cenas bíblicas. Seu uso inovador da luz e da sombra — o célebre chiaroscuro — influenciou não apenas seus contemporâneos, mas também movimentos artísticos posteriores, como o Impressionismo, e até o cinema moderno.

O que torna Rembrandt atemporal é sua capacidade de capturar a alma humana. Suas obras traduzem emoções e dilemas universais, como dor, fé, amor, envelhecimento e esperança. Olhar para uma gravura sua é como atravessar os séculos e ainda encontrar relevância, humanidade e verdade.

“Apesar de nunca ter saído da sua terra natal, a Holanda, Rembrandt é um artista que fala a todos, capaz de entusiasmar, através das suas obras, pessoas de diferentes culturas e épocas. Esta exposição pretende contar a força do seu trabalho com exemplos significativos e de alta qualidade que seguem o caminho da sua longa e intensa carreira. Estamos particularmente orgulhosos de que a exposição seja verdadeiramente aberta a todos – não apenas porque é gratuita, mas também porque é enriquecida por ferramentas dedicadas que permitirão a sua fruição também às pessoas com deficiências visual ou auditiva. É uma mostra autenticamente inclusiva e universal, um presente para o público”, destaca Luca Baroni, curador da exposição e diretor da Rede dos Museus da Região Marche Nord, Itália.

“Em tempos marcados pela velocidade e superficialidade, sua arte surge como contraponto: convida à pausa, ao silêncio e à reflexão. Por isso, séculos depois, Rembrandt permanece como um artista que transcende fronteiras e gerações”, ressalta Álvaro Moura.

Arte para todos

A exposição “Rembrandt – O mestre da luz e da sombra” chega ao Brasil com uma proposta clara: mostrar que a arte não é elitista. Democratizar o acesso a obras de tamanha importância é permitir que crianças, jovens, famílias, estudantes e curiosos tenham contato com um dos pilares da cultura ocidental. Ao abrir gratuitamente as portas para o público, o projeto reafirma a ideia de que cultura não é luxo, mas direito e necessidade coletiva.

A exposição será acessível. Além de recursos como legenda, tradução em libras e descrição das postagens nas redes sociais, Rembrandt – O mestre da luz e da sombra vai contar com placas em braile nos locais das exposições e um autorretrato em 3D do artista com recurso tátil.

Exposição Rembrandt – O mestre da luz e da sombra

A exposição Rembrandt – O mestre da luz e da sombra tem patrocínio da Biancogres, Supermercados BH e é viabilizada pela Lei Rouanet de Incentivo a Projetos Culturais. A organização é da The Art Co. em conjunto com a Brasil Meeting Points. A realização é da Premium Comunicação Integrada de Marketing, do Ministério da Cultura e do Governo Federal.

Serviço

Exposição Rembrandt – O mestre da luz e da sombra

Rio de Janeiro – Centro Cultural dos Correios

24 de setembro a 8 de novembro de 2025

Belo Horizonte

18 de novembro de 2025 a 5 de janeiro de 2026

Vitória – Palácio Anchieta

15 de janeiro a 1 de março de 2026

Entrada gratuita