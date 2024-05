Pazolini reduz mais cargos comissionados e economia deve chegar a R$ 100 milhões

Com foco na economia, na redução de gastos e na modernização da gestão, o prefeito de Vitória, Lorenzo Pazolini, enviou projeto de lei à Câmara de Vereadores, na manhã desta segunda-feira (27), que extingue 51 cargos comissionados na administração municipal, totalizando, assim, 150 cargos comissionados extintos desde o início da gestão, em 2021.

A medida já gerou uma economia de R$ 70 milhões até maio deste ano, com projeção estimada em R$ 100.000.000 até o final do ano. A medida vai ao encontro das ações de reorganização das contas e corte de gastos adotadas pela gestão em janeiro de 2021. O valor, por exemplo, equivale ao montante da 1ª etapa da requalificação da orla de São Pedro.

“Quando assumimos a gestão fizemos o corte de 49 cargos comissionados por conta das dificuldades que encontramos e precisávamos recuperar nossa capacidade de investimentos. Agora, conseguimos extinguir mais 51 cargos. É uma verba para investir em outras áreas e políticas públicas sociais. É um compromisso com a austeridade fiscal e com nossa população. Com essa economia foi possível investir em obras e serviços para os cidadãos”, declarou o prefeito de Vitória, Lorenzo Pazolini.

“Isso significa redução de gastos e profissionalização da gestão pública, visando à melhoria dos serviços e ao aumento nos investimentos e trazendo mais entregas em prol dos moradores”, pontuou o secretário de Gestão e Planejamento de Vitória.

Ficam extintos 51 cargos de provimento em comissão: sendo dois cargos PC-OP1;24, PC-OP2 e 25, PC-OP3. Ficam criadas 30 funções gratificadas: sendo 10 Funções FG-E; 10 FG-T; cinco FG-OP1, e cinco FG-OP2. ‎

foto Carlos Antolini