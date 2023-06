Vitória será palco da etapa final do Projeto Mentes Brilhantes – Circuito Capixaba

Ensinar a arte do jogo de xadrez e contribuir para a formação e o desenvolvimento integral de alunos da rede pública de ensino são o norte desse grande projeto

No dia 17 de junho, a cidade de Vitória, no Espírito Santo, receberá a etapa final do projeto Mentes Brilhantes – Circuito Capixaba, que engloba, também, as cidades de Cariacica, Vila Velha, Aracruz, Baixo Guandu, Colatina, Fundão, Ibiraçu, João Neiva e Serra. O evento será realizado no Centro Esportivo Tancredo de Almeida Neves (Tancredão), à Rua Rosilda Falcão dos Anjos, 150 – bairro Mário Cypreste, de 8h às 12h.

O projeto Mentes Brilhantes, que teve início em maio de 2022, é promovido pela Associação Argos e já beneficiou mais de 1.300 crianças e adolescentes com o aprendizado do xadrez. Essa etapa final irá reunir os melhores da modalidade com um grande encerramento entre os alunos que se destacaram na fase classificatória de suas cidades. Ao todo, cerca de 120 crianças e adolescentes são esperados para o evento. Os jogos acontecerão no Sistema Suíço, no qual todos os participantes disputarão em 5 rodadas cada, com tempo de 10 minutos para cada jogador.

Contribuir na formação e no desenvolvimento integral de jovens, alunos da rede pública de ensino, com idades entre 6 e 18 anos, é um dos pilares do projeto que também proporciona, de maneira didática, o acesso ao aprendizado teórico e prático sobre o jogo de xadrez. Entre os benefícios adquiridos, estão a promoção do desenvolvimento das inteligências espacial e lógica-matemática; raciocínio e concentração; criar e estimular hábitos saudáveis e respeito ao próximo.

O projeto é executado pela Associação Argos e tem o patrocínio da Vale, via Lei Federal de Incentivo ao Esporte.

Sobre a Associação Argos

A Associação Argos é uma instituição sem fins lucrativos, que utiliza o esporte como ferramenta para proporcionar o desenvolvimento educacional, físico e social de crianças e adolescentes. Os projetos ofertados são totalmente gratuitos para os atendidos, através da Lei de Incentivo ao Esporte, onde empresas fazem a dedução de 2% do imposto de renda para a implementação e manutenção dos projetos.