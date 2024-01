Vitória tem o segundo melhor IDH entre as capitais brasileiras

today4 de janeiro de 2024 remove_red_eye108

A qualidade de vida e as oportunidades para geração de renda, além da eficiência dos serviços prestados nas redes municipais de ensino e saúde, levaram Vitória a mais um reconhecimento. A cidade é a segunda capital com melhor Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) do Brasil, ficando atrás, apenas, de Florianópolis.

Vitória é também a quinta maior cidade no ranking do IDH por município. Com uma pontuação de 0,845, a cidade é considerada a segunda melhor para se viver no Brasil, de acordo com a ONU, e a 9ª melhor cidade para se envelhecer, de acordo com um estudo do Instituto de Longevidade Mongeral Aegon, de 2017.

O IDH leva em consideração três pontos principais em seus cálculos:

– Renda – a qualidade de vida com base em critérios econômicos avalia o PIB per capita de cada país. Ou seja, a soma do PIB dividida pelo número total de habitantes.

– Educação – aqui são avaliados os índices de alfabetização da região, além do nível de escolaridade médio e o tempo de anos escolares dos adultos.

– Saúde – O acesso à saúde (medicamentos, vacinas e tratamentos) é um dos critérios mais importantes na hora de medir o IDH. Além disso, também é avaliada a expectativa de vida ao nascer de cada país.

“Esse resultado consolida a importância de Vitória no cenário do desenvolvimento humano no Brasil, evidenciando a qualidade de nossos serviços e a eficiência de nossas ações para promover qualidade de vida, bem-estar e geração de renda para os moradores”, comemorou o prefeito de Vitória, Lorenzo Pazolini.

Premiações

Vitória ocupa lugar de destaque em rankings estaduais e nacionais divulgados recentemente:

– Capital do país com maior ocupação hoteleira em 2021 (consultoria hoteleira cohotel);

– 1ª colocada do Brasil em Desenvolvimento Humano dentre as cidades de grande porte no Ranking As Melhores Cidades do Brasil 2022 (Revista Istoé);

– Cidade capixaba que mais criou novos postos de trabalho, no acumulado em 12 meses, até outubro/2022 (Caged – Ministério da Economia);

– Capital do país com a maior valorização imobiliária em 2022 (Índice FipeZap);

– 1ª colocada no ranking estadual do Indicador de Ambiente de Negócios 2022 (IAN-Findes);

– 6ª colocada do Brasil no setor “Serviços” e 8ª colocada do Brasil no setor “Educação” do Ranking Melhores Cidades para Fazer Negócios 2022 (Revista Exame/Urban Systems);

– Único munícipio capixaba com nota “A” no Mapa do Turismo 2022 (Ministério do Turismo);

– 7ª cidade mais inteligente do Brasil – Ranking Connected Smart Cities 2022;

– 1º lugar dentre os destinos turísticos mais procurados para julho no país (Booking.com);

– Vitória tem o preço de imóvel mais alto no país (Revista Exame, 11mar/2023);

– 7ª melhor cidade do Brasil para empreender (Revista Exame, 27mar/2023 – Índice de Cidades Empreendedoras – ICE2022-2023 Endeavor);

– 3ª maior renda média das capitais no Brasil – Mapa da Riqueza 2022 (FGV);

– 7ª melhor cidade do Brasil para empreender – Ranking geral do Índice de Cidades Empreendedoras (ICE) referente ao período 2022/2023;

– Ranking Connected Smart Cities 2023 (Urban Systems) entre as 10 melhores cidades para morar no Brasil;

– 1º lugar no eixo Saúde e 8º no eixo Educação – 7ª posição no ranking geral;

– 5ª capital brasileira e 8º município brasileiro no Ranking Geral de Competitividade dos Municípios – CLP 2023;

– 1º município do Brasil em Funcionamento da Máquina Pública no Ranking Geral de Competitividade dos Municípios – CLP 2023;

– 2º município do Brasil em Capital Humano no Ranking de Competitividade dos Municípios – CLP 2023;

– 4º município do Brasil com melhor desempenho na dimensão Economia do Ranking de Competitividade dos Municípios – CLP 2023;

– 4º município do Brasil no indicador “Tempo Para Abertura De Empresas” do Ranking de Competitividade dos Municípios – CLP 2023.

– 2ª capital do país no Indicador da Qualidade Contábil e Fiscal no Siconfi – Ranking do Tesouro Nacional 2023;

– 5ª posição entre os mais de 5,5 mil municípios brasileiros no Indicador da Qualidade Contábil e Fiscal no Siconfi (ICF) – Ranking do Tesouro Nacional 2023;

– 2ª posição entre as capitais do país que mais aplica a Lei Anticorrupção no Diagnóstico Nacional de Controle Interno dos Municípios 2023 (Conaci);

– 1º melhor sistema de controle interno do Espírito Santo com a classificação máxima A1 no Diagnóstico Nacional de Controle Interno dos Municípios 2023 (Conaci);

– 1º lugar geral no Ranking Capixaba de Transparência e Governança Pública 2023 do “Transparência Capixaba”.

– Vitória conquistou o Selo Ouro na Avaliação do Programa Nacional de Transparência Pública (PNTP), realizada pelo Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo (TCEES) em 2023.

– 2º lugar entre as cidades mais inovadoras da América Latina no Ranking 100 Open Startups 2023.

– Vitória é uma das vencedoras do “Prêmio Educador Nota 10”, no eixo Direitos Humanos – Edição 2023, realizado pela Fundação Victor Civita.

– 2ª melhor cidade para se envelhecer no Brasil no Índice de Desenvolvimento Urbano para Longevidade (IDL 2023) do Instituto de Longevidade da MAG Seguros;

– 1ª capital com a maior frequência de prática de atividade física no tempo livre no Índice de Desenvolvimento Urbano para Longevidade (IDL 2023) do Instituto de Longevidade da MAG Seguros.

– Vitória conquistou Nota “A” – na análise que permite acompanhar a projeção da situação da Capacidade de Pagamento (Capag) do Estado e dos municípios capixabas.

– Vitória foi vencedora na Categoria “cidades com mais de 100 mil habitantes”, nos pilares da Educação; Governança, Eficiência fiscal e Transparência; Saúde e Bem-estar; Infraestrutura e Mobilidade; Desenvolvimento Socioeconômico e Ordem Pública, além de receber o prêmio de “Grande Vencedor Estadual”, que classifica o município para a etapa nacional da premiação Prêmio Band de Cidades Excelentes em 2023.

– 1º e 3º lugares na Premiação Amunes na categoria “Governança Municipal” com o projeto “Regulamentação e implantação do Plano de Contratações Anual no âmbito da Administração Direta do Poder Executivo Municipal”, e com o projeto “Painel de medicamentos”, respectivamente;

– 1º e 2º lugares na Premiação Amunes na categoria “Tecnologia e Inovação”, com o projeto “Agendamento Online para o RH”, e com o Projeto “Qualificando e fortalecendo pequenos empreendedores locais com recursos do Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor”, respectivamente;

– 2º e 3º lugares, na Premiação Amunes, na categoria “Cidades para as Pessoas”, com os projetos “Culturando pela Cidade” e “Cidadania Fundamental “, respectivamente.