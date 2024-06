VITÓRIA | Vetmóvel: confira datas e bairros que terão atendimento em junho

O calendário de visitas do Vetmóvel nos bairros da capital, para o mês de junho, já está fechado. Confira os locais onde estará a unidade destinada ao serviço de ambulatório itinerante para cães e gatos de Vitória.

Serão atendidos os bairros de Bento Ferreira, Ilha de Santa Maria, Jesus de Nazareth e Monte Belo; Jardim Camburi e Atlântica Ville; Comunidade do Alagoano, Ariovaldo Favalessa, Caratoíra, Do Quadro, Do Cabral e Mário Cyprestes; e Antônio Honório, Goiabeiras, Jabour, Maria Ortiz, Segurança do Lar e Solon Borges, além das ações do Vitória com Você (Centro/Fonte Grande e Cruzamento, Forte São João, Jucutuquara e Romão).

Para os atendimentos serão distribuídas 30 senhas por dia, sendo 15 para o período da manhã e 15 para o da tarde, com atendimento das 9h às 16h.

No Vitória com Você, serão 20 senhas, para consultas da 8h às 13h. Outros bairros também receberão o Vetmóvel, a partir de uma programação elaborada pela Secretaria de Meio Ambiente (Semmam) e que é divulgada no portal da Prefeitura e também nas mídias sociais oficiais do município.

Atendimento gratuito

O secretário Municipal de Meio Ambiente, Tarcísio Föeger, ressalta que a iniciativa tem por finalidade a oferta programada de atendimento gratuito à população em situação de vulnerabilidade social do município de Vitória, apontado como prioritário pela legislação municipal na área de cuidado e bem-estar animal.

“Essa é uma situação que poderia incorrer, em determinados casos, em crime de maus-tratos ou até mesmo no abandono dos animais sob sua tutela pela falta de recursos financeiros ou conhecimento legal”, aponta o secretário. Ele reforça que a iniciativa faz parte de um conjunto de políticas públicas voltadas para o bem-estar animal.

“Com a medida, a gestão do Prefeito Lorenzo Pazolini marca mais uma importante entrega para a causa animal, demonstrando que a saúde, o bem-estar animal e a inclusão social são prioridades na capital”, enfatiza.

Para o atendimento do pet

Para atendimento dos pets no Vetmóvel o morador deve sempre levar um documento oficial com foto e um comprovante de residência em nome do tutor do animal, além da carteira sanitária do cão e do gato com as vacinas que já foram aplicadas.

Os felinos devem ser levados em caixa de transporte e, o cão, precisa estar com coleira e guia adequados ao tamanho e porte e conduzidos por pessoas com idade e força suficientes para controlar os movimentos do animal, conforme legislação vigente.

Os atendimentos no Vetmóvel são destinados a cães e gatos domiciliados da capital, podendo ocorrer também para cães errantes, desde que um protetor da região ou mesmo um munícipe se responsabilize de acompanhar o animal durante o atendimento, considerando a possibilidade de se tratar de “animal comunitário”.

Calendário Junho

06/06 – Bento Ferreira, Ilha de Santa Maria, Jesus de Nazareth e Monte Belo, das 9h às 16h.

12/06 – Jardim Camburi e Atlântica Ville, das 9h às 16h.

15/06 – Comunidade do Alagoano, Ariovaldo Favalessa, Caratoíra, Do Quadro, Do Cabral, Mário Cyprestes, das 9h às 16h.

22/06 – Vitória com Você, Centro e Fonte Grande, das 8h, às 13h.

25/06 – Antônio Honório, Goiabeiras, Jabour, Maria Ortiz, Segurança do Lar e Solon Borges, das 9h às 16h.

29/06 – Vitória com Você, Cruzamento, Forte São João, Jucutuquara e Romão, das 8h às 13h.

