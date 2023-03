Vitrine para aumentar vendas de pequenos empreendedores em Anchieta

today22 de março de 2023 remove_red_eye15

Quem cria um produto, quer vendê-lo. Mas, quando se está no começo, nem sempre é fácil se mostrar para o público. Pensando nisso, a prefeitura de Anchieta criou o projeto: “Sala Vitrine: Aqui seu negócio aparece” que é para trazer os empreendedores para dentro do espaço público para que eles possam expor seus produtos. O lançamento ocorreu nesta terça-feira (21), na Sala do Empreendedor.

O empreendedor interessado em expor seus produtos e/ou serviços deverá fazer a solicitação via preenchimento de formulário on-line ou físico que será disponibilizado pela Sala do Empreendedor de Anchieta. O edital será publicado com normas e instruções.

A florista e decoradora Sara Lima, 27, foi convidada para ser a primeira expositora a fim de a prefeitura mostrar aos demais empreendedores como o projeto vai funcionar.

“Aceitei a oportunidade na hora! Quem não é visto, não é lembrado. E eu sou lembrada porque ando com pessoas grandes, que são vistas. Foi a Sala do Empreendedor que me apresentou a diversos parceiros”, enfatizou.