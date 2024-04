Você conhece as ações do Programa Anchieta Criativa e Empreendedora (Pace)?

O Programa Anchieta Criativa e Empreendedora foi criado em 2019 e é composto por 10 projetos socioeconômicos, voltados especificamente para a promoção do desenvolvimento do município e para a qualidade de vida das pessoas. O Programa vem proporcionando a desburocratização da gestão pública, facilitando a vida de empresas, microempreendedores e da população em geral.

O Pace vem mudando para melhor a vida das pessoas com diversas iniciativas implantadas. Como por exemplo, podemos citar o projeto Meu Uniforme e Meu Material Escolar, que vem beneficiando os alunos da rede municipal. Só em 2023, mais de seis mil alunos foram contemplados e foi injetado cerca de R$ 1,5 milhão no comércio local.

O projeto de telemedicina ortopédica, implantado no Pronto Atendimento Municipal (PA), é um dos frutos do PACE. Com atendimento on-line por profissionais capacitados em ortopedia, a iniciativa vem agilizando o atendimento aos usuários e muitos não precisam mais ser deslocados para outros municípios, caso necessitam de um especialista.

O Programa fez o município faturar diversos prêmios e ser reconhecido no Estado como referência em políticas públicas socioeconômicas.

Confira algumas ações do Programa Anchieta Criativa e Empreendedora:

– Meu Uniforme e Meu Material Escolar: beneficiando mais de 6 mil alunos da rede municipal com uniforme e material escolar.

– Turismo de Base Comunitária: desenvolvido na comunidade de Belo Horizonte para fomentar o segmento e fortalecer o empreendedorismo local.

– Telemedicina: serviço implantado no Pronto Atendimento Municipal (PA) com atendimento on-line por profissionais capacitados em ortopedia, a fim de agilizar o atendimento aos usuários e não precisar encaminhar para outros municípios.

– Governo Digital: serviço on-line disponível para atendimento em diversos setores, a fim de agilizar o atendimento e dar comodidade aos usurários/população, diminuir gastos com papel e proporcionar comodidade aos usuários, podendo acessar o que necessita da própria casa.

– Projeto Orla: revitalização das praias de Castelhanos, Costa Azul (Iriri) e futuramente em Ubu, além de ouvir moradores para melhorar os serviços e a ocupação do espaço público.

– Pavilhão do Empreendedor: implantação do espaço ao lado da sede da Prefeitura, acomodando todos os setores que prestam serviços para microempreendedores e empresas.

– Anchieta Cidadã: entre as várias ações no segmento social.

– Anchieta em Rede: disponibilização de wifi gratuito na sede administrativa para a população e em breve em praças do município.

– Auxílio Transporte Universitário e Técnico: auxílio financeiro aos estudantes do município com propósito de ajudar no custeio do transporte até as instituições de ensino em outras cidades. Em 2023, 739 alunos foram beneficiados com investimento total na ordem de R$ 1,2 milhão.

– Educação Empreendedora e Humanizada: o município empregou, com recursos próprios, entre 2021 e 2023, cerca de R$ 7 milhões na alimentação escolar. Fortalecendo a compra direta com os agricultores familiares e qualificando a alimentação dos alunos.

– Implantação do Centro de Referência da Assistência Social (Cras), em Limeira, beneficiando cerca de 450 famílias com capacitações, cursos, atividades sociais e educativas.

– Habitação Legal: cerca de 400 famílias dos bairros Nova Jerusalém e Nova Anchieta, receberam a escritura definitiva dos seus imóveis.

– Instalação de câmeras de videomonitoramento na sede e nos balneários mais movimentados, além das entradas do município.

– Implantação de letreiros turísticos nas praias de Ubu, Castelhanos, Iriri, Parati, sede e Mãe-Bá, além de portais e placas de sinalização no litoral e em comunidades do interior.

– Anchieta Rumo ao Futuro: atendimento, em 2023, de 1.174 pessoas com diversas modalidades esportivas.

– Incentivo à cultura: com oferta de cursos como balé, música, artes cênicas, teatro e audiovisual no CEU das Artes.

– Implantação do Fundo de Aval em parceria com o Bandes, facilitando o acesso ao crédito para empresas e empreendedores do município.

– Implantação do Obervatório de Compras Públicas, facilitando o acesso das empresas do município nos processos licitatórios. Entre 2021 e 2023, 451 empresas participaram dos certames da gestão, sendo 254 vencedoras.

– Programas de Fortalecimento da Agricultura Familiar: entre 2021 e 2023, 3.858 agricultores foram atendidos com serviços de máquinas e caminhão e 9.775 mudas foram disponibilizadas aos agricultores de Anchieta. Nesse triênio 194 caixas secas foram construídas para conservação da água nas propriedades rurais.

– Apoio aos pescadores: entre 2021 e 2023, 890 pescadores foram atendidos com seguro desemprego no período do Defeso.

– Bem-Estar Animal: 400 animais (cães e gatos) foram castrados por intermédio do projeto de recolhimento de tampinhas.

– Infraestrutura: entre o triênio 2021 e 2023, extensão de 96 redes elétricas e iluminação pública, substituição de lâmpadas de LED em diversos pontos do município; 2.722 atendimentos com o serviço de limpa fossa; mais de 200 km de aplicação de Revsol nas estradas do município; melhorias no trânsito da sede com implantação de ciclofaixas com o Programa de Mobilidade Urbana.