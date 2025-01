Vôlei de Guarapari vai disputar campeonato com os melhores das Américas

O Projeto Vôlei da Melhor Idade de Guarapari (MIG) se prepara para representar o município na 5ª Final Nacional da Superliga Melhor Idade das Américas, que acontecerá entre os dias 22 e 26 de janeiro de 2025, em Palmas, Tocantins.

As equipes guaraparienses competirão nas categorias mais 45, 58 e 68 anos femininas e mais 45 e 58 anos masculinas, mostrando a força do esporte em diversas faixas etárias.

Na manhã desta segunda-feira (6), o secretário de Esportes, Lennon Monjardim, reuniu-se com os atletas e os coordenadores do projeto, professor Thiago Viana e Patrícia Calmon, no Complexo Esportivo, onde os treinos são realizados.

Durante o encontro, Monjardim reafirmou o compromisso da Secretaria de Esportes em dar continuidade aos projetos esportivos em parceria com a Secretaria de Educação, “vamos manter esses projetos que já são desenvolvidos e trabalhar para conseguir melhorias”.

A Prefeitura de Guarapari apoia a iniciativa, fornecendo estrutura, equipamentos necessários e transporte para os treinos, reafirmando o incentivo ao esporte como ferramenta de inclusão e qualidade de vida.