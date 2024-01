Volume do Rio Itapemirim pode ser monitorado pela internet

today4 de janeiro de 2024 remove_red_eye134

Com as chuvas na região sul do Espírito Santo, a Defesa Civil de Cachoeiro de Itapemirim realiza o monitoramento do volume do Rio Itapemirim. Por volta das 15h, desta quinta-feira (4), o nível da água estava na marca de 1,90 metro acima do nível normal.

O órgão recomenda que os cidadãos, principalmente aqueles que moram ou trabalham em áreas ribeirinhas, fiquem atentos ao comportamento do rio. A população pode acompanhar a medição do nível, registrada de hora em hora, pelo site www.cachoeiro.es.gov.br/defesa-civil/plantao-defesa-civil.

O município conta com apoio de uma tecnologia do Governo Estadual para monitorar, com até 12 horas de antecedência, as cheias na cabeceira da Bacia do Rio Itapemirim.

O sistema é da Agência Estadual de Recursos Hídricos (Agerh), que captou informações a partir das Estações Hidrológicas já existentes (sistema elétrico), e do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden), além das outras três instaladas na bacia do Itapemirim, o que permite monitorar os principais pontos de contribuições do rio.

A Defesa Civil também acompanha o comportamento da vazão em Pequenas Centrais Hidrelétricas (PCH) de municípios da região sul capixaba e do nível do rio Castelo, que têm impacto no Itapemirim. Além disso, monitora o distrito de Pacotuba, que costuma ser a primeira região do município afetada com inundação em casos de cheia do rio.

Fale com a Defesa Civil

A previsão é a de que a chuva continue ao longo desta sexta-feira (5). A Defesa Civil de Cachoeiro pode ser acionada pelos telefones 199 e (28) 98814-3497 (plantão 24 horas), para atendimento e orientações em emergências.

foto divulgação/PMCI