Websérie sobre artesãs de Mãe-Bá será lançada em Anchieta dia 06 de dezembro

O lançamento da websérie, que tem cinco episódios, contará também com exposição fotográfica e roda de conversa

As artesãs de Mãe-Bá, em Anchieta, e os tradicionais artesanatos feitos por suas habilidosas mãos, são tema da websérie documental Arte em Taboa das Filhas de Mãe-Bá, que será lançada no dia 6 de dezembro, às 18 horas, no Centro de Convivência de Mãe-Bá, em Anchieta. A obra audiovisual conta com cinco episódios de cerca de cinco minutos cada, que ficarão disponíveis no Youtube após o lançamento.

Bolsas, esteiras, cestas, agendas e lustres são algumas das muitas peças feitas pelas artesãs, que utilizam como matéria prima a taboa, vegetal aquático extraído da lagoa de Mãe-Bá, a segunda maior em extensão no Espírito Santo.

Os episódios da websérie documental são feitos com base em depoimentos dos moradores de Mãe-Bá, com destaque para as artesãs. O primeiro trata da história dessa pequena comunidade, de perfil rural, abordando o cotidiano dos moradores, sua relação com a lagoa.

O segundo mostra o processo de extração da taboa. O terceiro, aborda a relação das mulheres com a produção artesanal. Mostra como as peças produzidas por elas tomam forma, e de como essa prática faz parte de suas histórias de vida, já que muitas cresceram vendo outras mulheres, como mães, avós e bisavós, fazendo.

No quarto episódio, a obra audiovisual mostra benefícios da prática artesanal para além do sustento das famílias, evidenciando, por exemplo, como essa atividade possibilitou que as artesãs vencessem alguns desafios. Esse é o caso de Creuza Alves, que superou a depressão depois que começou a se dedicar ao artesanato, fazendo, inclusive, com que a relação familiar ficasse mais harmônica e com que não precise mais tomar remédios.

Também no quarto episódio, as pessoas poderão conhecer Evellyn Rodrigues, uma menina de 12 anos que vê no artesanato uma possibilidade de se distanciar um pouco de um hábito tão recorrente entre as pessoas de sua faixa etária, que é o uso excessivo de telas, como as do celular. Por fim, no quinto e último episódio, é apresentada a Casa do Artesanato Mãe-Bá, seu perfil acolhedor com as pessoas que querem aprender a prática artesanal, a comercialização das peças, e como a Casa se tornou um exemplo a ser seguido no que diz respeito à união de uma comunidade para preservação de sua cultura, identidade e qualidade de vida.

A diretora, produtora e roteirista da websérie documental, Elizabeth Nader, destaca que, além de ser um conhecimento ancestral, pois passa de geração em geração, o artesanato feito em taboa é uma forma de garantia de emprego e renda para muitas mulheres, e, portanto, de sustento para suas famílias. Ela acrescenta que se trata, ainda, de uma atividade sustentável, pois garante o equilíbrio ambiental, uma vez que a taboa não pode ficar em excesso na água.

Elizabeth destaca a dedicação das artesãs de Mãe-Bá e a qualidade de seus produtos. “A taboa é diferenciada porque fica submersa na água. Por isso, é muito hidratada, resultando em um produto macio, flexível e brilhante. Quem conhece se encanta. Tem um valor grande em termos de qualidade, além de ser feito por mulheres que se dedicam muito, passando de geração em geração essa herança indígena”, diz.

Em sua equipe, Arte em Taboa das Filhas de Mãe-Bá conta, ainda, com Matheus Woshington que divide a direção de fotografia com Elizabeth Nader e foi responsável pela captação de imagens e áudio e na produção de vinhetas, neste último, em parceria com Marcos Campos Godoy; e Pedro Dutra na captação de imagens de drone. O projeto extra da websérie prevê, que será filmado no dia do lançamento, quando serão feitas entrevistas com os principais envolvidos, analisando os resultados da produção. O episódio extra também será disponibilizado no YouTube.

Exposição e roda de conversa

No dia do lançamento também haverá uma exposição de fotos de Elizabeth Nader. São 20 fotografias que retratam as artesãs e sua produção, no tamanho 30cmx40cm e emolduradas em esteiras de taboa produzidas por elas. Também acontecerá uma roda de conversa cujos participantes são as artesãs de Mãe-Bá e a equipe de produção da websérie.

“A conversa será um fortalecedor do resgate e da valorização da trajetória das artesãs e também da reflexão sobre o potencial de uma documentação em websérie como salvaguarda da memória de um povo, de uma cultura, de um território ou de uma geração. O fomento de políticas públicas de apoio à atividade artística e cultural também será um tema importante no debate”, diz Elizabeth.

O projeto foi realizado por meio de incentivo da Lei Paulo Gustavo, Secretaria de Estado da Cultura, Governo do Estado do Espírito Santo, Ministério da Cultura e Governo Federal.

fotos Elizabeth Nader