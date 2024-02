Yoga e dor nas costas: como acabar com o incômodo?

As dores nas costas são um problema muito comum hoje em dia, mas o Yoga pode ajudar a aliviar esse problema, afirma o professor de Yoga, naturopata e entusiasta por saúde e bem-estar, Ravi Kaiut

As dores nas costas são um problema cada vez mais presente no nosso dia a dia, afetando pessoas de todas as idades. De acordo com a OMS – Organização Mundial da Saúde – cerca de 80% da população mundial tem ou terá dor na coluna em algum momento da vida.

Por isso, cada vez mais o Yoga tem se tornado uma importante ferramenta no combate às dores na coluna por trazer técnicas simples, mas poderosas no alívio de dores nas costas e melhora da postura, como explica o professor de yoga, naturopata e entusiasta por saúde e bem-estar, Ravi Kaiut.

“O Yoga ajuda a encontrar o equilíbrio e ter uma melhor mobilidade, algo que hoje em dia, infelizmente, está sendo deixado de lado, por isso, a prática tem sido muito buscada, por promover um reencontro, alívio a dores e melhora da capacidade motora”.

O estilo de vida saudável ajuda a combater as dores nas costas:

De acordo com Ravi Kaiut, o estilo de vida também diz muito sobre o porquê das dores nas costas, fazendo com que seja necessário investir em um estilo de vida mais saudável.

“O Yoga, ao contrário do que muitos pensam, não é um amontoado de posições e sim uma técnica cientificamente comprovada que traz consigo um estilo de vida que também ajuda a ter uma saúde geral melhor”.

“Por exemplo, se você não dorme bem, se não pratica exercícios físicos, se não tem um preparo motor para o dia a dia, você provavelmente terá mais dores nas costas”, afirma.

Posições do Yoga para melhorar as dores nas costas:

01 – Viparita Karani (com sequência):

“Nesta posição você se deita de costas e coloca as pernas encostadas na parede na vertical, em um ângulo de 90º, após isso você também pode combinar uma sequência de movimentos, como flexionar um dos joelhos trazendo-o ao peito com a ajuda das mãos durante 15 minutos por dia”, detalha.

02 – Padottanasana:

“Para esta posição você deve ficar em pé com as pernas abertas e dobrar o tronco para frente, tocando os pés ou o chão”.

03 – Janu Sirsasana:

“Sente-se com uma perna estendida no chão para a frente e a outra dobrada ao máximo com a sola do pé encostando na outra coxa, após isso alongue a coluna enquanto pega no pé que está estendido, conte entre 5-10 respirações profundas”, explica Ravi Kaiut.