Zezé di Camargo é diagnosticado com esteatose hepática e muda rotina

today17 de junho de 2023 remove_red_eye109

O cantor Zezé di Camargo foi diagnosticado recentemente com uma doença que afeta o fígado, a Esteatose Hepática. Agora ele decidiu cuidar da saúde e está muito feliz pelo resultado obtido: ele emagreceu 30 quilos e pretende manter a rotina saudável para evitar novos problemas de saúde.

Zezé fez questão de destacar que não deixou de comer o que gosta, mas passou a se sentir mais saciado com uma alimentação mais saudável.

A Esteatose Hepática é uma condição em que há o acúmulo de gordura no fígado, sem causar sintomas. No entanto, se não tratada, pode provocar inflamação e quadros mais graves, como cirrose hepática, hepatite gordurosa e câncer no fígado.

As causas podem ser o excesso de álcool ou estilo de vida inadequado, incluindo sedentarismo, sobrepeso, diabetes, má alimentação, colesterol alto, pressão alta e uso de medicamentos. A mudança no estilo de vida, que inclui alimentação equilibrada, e prática de exercícios é fundamental para o tratamento.

fonte Aqui tem Fofoca