​Feira de disco vinil na Arena de Verão de Vila Velha

today31 de janeiro de 2022 remove_red_eye48

A área cultural e turística da Arena de Verão de Vila Velha está com uma programação recheada de música, dança e atividades educativas ao longo da semana. Nesta, o foco está nos apaixonados em garimpar, comprar e trocar LPs.

Serão ofertados discos de todos os gêneros, com destaque para coleções e raridades de Pop, Rock, Blues, Jazz e MPB, entre outras.

Na terça (01), quinta (03) e domingo (06), sempre a partir das 16h, a Feira do Disco dos Amigos do Vinil do ES é uma oportunidade do público acessar raridades no formato LP, além de ouvir diversos ritmos pelas mãos de DJs e colecionadores.

Para embalar o ambiente, a Feira contará com discotecagem utilizando discos de vinil e som ambiente com os melhores hits para o público.

“O mercado do vinil é dinâmico, existem LPs antigos e clássicos e coleções recentes com tiragem limitada. Alguns colecionadores também buscam por discos de primeira prensagem: a edição de lançamento do álbum e que, em alguns casos, são consideradas obras raras”, explica o subsecretário de Cultura, Manoel Goes.