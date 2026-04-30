Vila Velha lidera ranking estadual em abertura de novas empresas

today30 de abril de 2026 remove_red_eye75

Vila Velha, que de acordo com o Mapa de Empresas do Governo Federal, possui o maior número de empreendimentos ativos no Espírito Santo – com um total de 89.548 empresas atuando nas mais diversas áreas do setor produtivo –, segue em ritmo acelerado de desenvolvimento econômico.

Segundo dados oficiais, no acumulado de 2021 a 2024 – durante a primeira gestão do prefeito Arnaldinho Borgo – o município também contabilizou o maior número de empresas abertas no Estado, obtendo um saldo positivo de 29.479 novos empreendimentos em plena atividade.

No primeiro trimestre de 2026, Vila Velha continuou se destacando como um dos mais atraentes polos de investimentos do empreendedorismo capixaba, registrando um saldo positivo de 2.393 novos negócios, sendo que apenas no mês de março, foram formalizadas 878 empresas na cidade.

O levantamento do Governo Federal reflete uma economia fortemente voltada à prestação de serviços e ao dinamismo corporativo. As áreas que mais puxaram o crescimento dos negócios em Vila Velha foram as de serviços combinados de escritório e apoio administrativo; de treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial; e de vendas.

Menos burocracia, mais oportunidades

De acordo com o prefeito Arnaldinho Borgo, os números confirmam a solidez do ambiente de negócios da cidade. “Vila Velha vive um novo tempo, com mais oportunidades, menos burocracia e um ambiente cada vez mais favorável para quem quer empreender aqui. Os negócios abertos no município mostram que estamos no caminho certo, estimulando investimentos, gerando empregos e fortalecendo a nossa economia”, destacou.

No compasso de quem constrói o futuro trabalhando no presente, Vila Velha vai abrindo portas – e empresas – com a mesma eficiência de quem já entendeu que desenvolvimento não se promete: se consolida dia após dia, CNPJ por CNPJ.

Programa Vila Velha Ágil

O programa Vila Velha Ágil também vem contribuindo para facilitar a abertura de novos empreendimentos e formalizar grandes investimentos nas mais diversas áreas do setor produtivo da cidade. Antes, eram gerados 12 protocolos isolados para cada solicitação. Agora, o sistema integra processos de todas as secretarias municipais em uma única plataforma digital, tornando os trâmites duas vezes mais rápidos e muito mais precisos em suas etapas, garantindo mais transparência, previsibilidade e segurança jurídica para os empreendedores.

Com foco na capacitação, inovação e integração, a plataforma oferece um ambiente propício para o crescimento sustentável dos negócios, por meio da atuação integrada entre órgãos públicos e entidades privadas; da criação de um ecossistema empreendedor, sólido e colaborativo; e da realização de eventos, feiras e atividades culturais.

As ações já implementadas também incluem digitalização de processos, atualização de leis e regulamentação unificada, garantindo benefícios como: a redução da burocracia, a implementação de Alvará Permanente com CNPJ de inscrição única; e regulamentação unificada.

Essas medidas resultaram em uma significativa redução no tempo médio de abertura de empresas, que caiu de 86 horas em 2020 para menos de 9 horas em 2023. Isso posicionou Vila Velha como nº 1 no Espírito Santo e na Região Sudeste e 3º lugar no Brasil, de acordo com o ranking da Rede Nacional para a Simplificação do Registro e Legalização de Empresas e Negócios – Redesim.

“O Vila Velha Ágil representa um salto digital na máquina administrativa municipal, sendo uma ferramenta tecnológica essencial para quem deseja empreender em Vila Velha. O programa nos permite substituir a burocracia e a lentidão pela simplicidade e agilidade, garantindo em um ambiente verdadeiramente favorável a novos negócios na cidade”, ressaltou Arnaldinho Borgo.

Segundo ele, desde a primeira etapa do processo – que é a Carta de Anuência –, o sistema indica o caminho e as ações necessárias para o empreendedor seguir adiante: “O Vila Velha Ágil nasceu para responder às demandas de um município que se tornou, nos últimos anos, o mais atrativo do Espírito Santo para se empreender. Prova disso é que abrigamos o maior número de empresas em atividade no Estado (quase 90 mil) e o maior número de Microempreendedores Individuais (MEIs) regularizados (mais de 60 mil)”, salientou Arnaldinho.

E Arnaldinho completou: “Vila Velha – que já responde por 17% de todos os novos negócios e empreendimentos estabelecidos no Espírito Santo – também lidera, pela segunda vez em nossa gestão, o ranking capixaba de potencial de consumo (R$ 24,7 bilhões). E por alcançarmos a nota 9,8 no Índice de Ambiente de Negócios do Sebrae, recebemos da instituição o ‘Selo Diamante’ no programa Cidade Empreendedora”.

Já o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Everaldo Colodetti, salientou que o excelente desempenho de Vila Velha no ranking de abertura de novas empresas é resultado de um conjunto de políticas públicas voltadas à desburocratização e ao apoio ao empreendedor:

“O grande número de novas empresas estabelecidas em Vila Velha é fruto de planejamento, inovação e de iniciativas que facilitam a vida de quem quer abrir ou expandir um negócio em nossa cidade. Desta forma, Vila Velha se consolida como uma referência no Estado quando o assunto é agilidade e segurança jurídica para se empreender”.