1⁰ Festival Esporte e Disciplina/Ginástica Rítmica é realizado em Piúma

20 de dezembro de 2021

Atletas trajando collants coloridos, movendo fitas, arremessando bolas, arcos e outros elementos, fazendo gestos em sincronia com a música. É o que aconteceu no último sábado (18), na quadra esportiva do bairro Portinho: 1⁰ Festival Esporte e Disciplina/ Ginástica Rítmica.



O evento tem como idealizadora, a professora de Educação Física, Jussara Cruz, que conta também com a parceria da professora Thais Batista.

Jussara, que pratica ginástica rítmica desde os seis anos de idade, comenta sobre os benefícios dessa modalidade esportiva: “a ginástica rítmica apresenta beleza e disciplina, ajudando no desenvolvimento neuropsicomotor, na concentração, correção da má postura, autoconfiança, coletividade, equilíbrio, noção de ritmo, fortalecimento dos músculos e aumento da flexibilidade das atletas, além de contribuir com o processo de escolarização, pois, seus benefícios envolvem o corpo e a mente integralmente”, afirmou Jussara.



O evento contou com a presença de 25 atletas do Projeto Social Esporte e Disciplina ,15 do bairro Céu azul e mais 07 atletas do município de Iconha (Alto Rendimento), além dos organizadores do evento, público em geral, pais das alunas e apoio de alguns vereadores municipais, dentre eles, Wallace Campi, José Carlos Araújo, Tobias Scherrer, Elber Luiz, Bernadete Calenzani, Fabrício Taylor, Bruno Freitas e Jorge Miranda.



Um festival de talento e graciosidade, lindo de se ver!



Por Claudia Carvalho

Jornalista MTB 3430/ ES