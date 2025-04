100 dias do novo mandato: investimentos superam R$ 346 milhões em Vila Velha

Balanço da gestão de Arnaldinho Borgo reforça o compromisso com a qualidade de vida da população e o desenvolvimento sustentável de Vila Velha

Os primeiros 100 dias do segundo mandato do prefeito Arnaldinho Borgo reforçam o compromisso da administração em continuar transformando a história de Vila Velha. Com foco na qualidade de vida da população e no desenvolvimento sustentável, a gestão avança com resultados concretos.



Nesse período foram inauguradas obras em áreas como saúde, educação, esporte e lazer, mobilidade urbana e saneamento. O total de obras entregues e investimentos anunciados até esta quinta-feira (10/04) soma R$ 346 milhões, evidenciando o esforço da administração em construir um futuro melhor para todos. Esse montante inclui recursos do município e investimentos provenientes da parceria com o Estado, além de verbas do governo federal.



No balanço dos 100 dias, destacam-se 19 inaugurações, incluindo o lançamento do serviço de teleconsultas com médicos especialistas, em parceria com o Estado, além da entrega de três veículos e mobiliário para entidades de assistência social. Também foram assinadas 15 ordens de serviço para o início de obras em diversas regiões da cidade, como a construção do Parque Linear no Canal da Costa. Esse projeto receberá investimentos em infraestrutura, saneamento e urbanização, transformando-se em uma ampla área de lazer para as famílias do bairro e da região. Ao todo, são quase R$ 22 milhões investidos em parceria entre a prefeitura e o Estado.



“As ações implementadas reafirmam o nosso compromisso em cuidar das pessoas e em transformar Vila Velha em um lugar cada vez melhor para viver, empreender e visitar. As obras inauguradas e os investimentos anunciados durante os primeiros 100 dias somam R$ 346 milhões, com recursos provenientes do município e da forte parceria com o Estado, sob a liderança do nosso governador Renato Casagrande. O futuro de Vila Velha está sendo construído coletivamente, resultando em uma cidade que avança com organização, eficiência, transparência e uma visão de longo prazo. Assim, estamos escrevendo um novo capítulo rumo ao extraordinário”, destacou o prefeito de Vila Velha, Arnaldinho Borgo.



Desenvolvimento

Entre as obras inauguradas, está a do novo cartão-postal de Vila Velha e do Estado: a nova Ponte da Madalena e a via de acesso norte ao Parque Natural Municipal de Jacarenema, na Barra do Jucu, com investimento superior a R$ 11 milhões. Uma entrega que equilibra desenvolvimento e preservação do meio ambiente, valorizando o bem-estar dos moradores e turistas.

Na educação, a entrega do anexo da Unidade Municipal de Ensino Infantil (UMEI) Tia Nenzinha (Bloco B), em Divino Espírito Santo, ampliou o atendimento para 520 crianças. Além disso, a UMEI Professora Odete Herculano Bianchi, em Jabaeté, começou a atender cerca de 440 crianças de 1 a 3 anos nos dois turnos, refletindo o compromisso com uma educação de qualidade desde os primeiros anos.



Saúde

Com a missão de expandir o acesso ao Sistema Único de Saúde (SUS), a gestão de Arnaldinho inaugurou a sétima Unidade Básica de Saúde (UBS). No dia 15 de março deste ano, o município entregou a nova UBS de Paul, que atenderá também os moradores dos bairros Argolas e Ilha das Flores, beneficiando uma população de aproximadamente 16 mil pessoas.

O prefeito também atendeu demandas históricas da população com as entregas de quatro praças e assinaturas de ordens de serviços para obras de requalificação de outras seis áreas de lazer. A Praça Vereador Sebastião Cibien, em Cobilânida, por exemplo, passará por uma ampla reforma após mais de 20 anos de espera, transformando-se em um espaço acolhedor e atrativo para as famílias.



Outro importante destaque desse período foi a inauguração da ampliação da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) de Araças, uma obra realizada em parceria entre o Governo do Estado e o município. Com um robusto investimento de R$ 215 milhões, a nova ETE aumentou sua capacidade de tratamento de esgoto de 400 litros por segundo para 900 litros por segundo, beneficiando diretamente mais de 580 mil habitantes. Com essa melhoria, Vila Velha avança significativamente no saneamento básico, promovendo saúde pública, desenvolvimento econômico e sustentabilidade ambiental.



Balanço de 100 dias

Janeiro

– Inauguração do Centro de Treinamento de Vôlei de Guaranhuns (06/01/25)

– Ordem de serviço para as obras de construção do Parque Linear no Canal da Costa, embaixo da Terceira Ponte, na Praia da Costa (07/01/25)

– Inauguração da Praça Alfredo Pereira Aragão, no bairro Aribiri (08/01/25)

– Inauguração da nova Ponte da Madalena e da via de acesso norte ao Parque de Jacarenema, na Barra do Jucu (18/01/25)



Fevereiro

– Ordem de serviço para a construção do Anexo da UMEF Alger Ribeiro Bossois, em Cidade da Barra (07/02/2025)

– Entrega da revitalização da praça de Ilha dos Ayres e assinatura da ordem de serviço para obra de contenção de encosta entre as ruas Dr. Freitas Lima e Ilha dos Ayres (07/02/25)

– Inauguração de ruas em Itapuã e assinatura da ordem de serviço para urbanização de novas vias no bairro (08/02/25)

– Ordem de serviço de reforma e revitalização da Praça de Jardim Marilândia (10/02/25)

– Inauguração das obras de construção do anexo da UMEI Tia Nenzinha (Bloco B), em Divino Espírito Santo (13/02/25)

– Ordem de serviço para as obras de reforma da Praça de Araças (13/02/25)

– Ordem de serviço para a urbanização da Rua Amazonas, no Jockey de Itaparica (14/02/25)

– Ordem de serviço para as obras de construção da Praça Celina, em Rio Marinho, e de pavimentação das vias Regência e São Geraldo (14/02/25)

– Ordem de serviço para drenagem e pavimentação da Rua Professor Irineu da Fraga Neves, em Ilha da Conceição (15/02/25)

– Ordem de serviço para drenagem e pavimentação da Rua dos Laranjais, em Ilha dos Bentos (16/02/25)

– Ordem de serviço da Ponte da Rua Oiti, em Ulisses Guimarães (17/02/25)

– Inauguração da quadra coberta da Umef Prof. Zaluar Dias, em Guaranhuns (18/02/25)

– Ordem de serviço para as obras de reforma da Praça dos Desbravadores, em Terra Vermelha (18/02/25)

– Ordem de serviço para a construção de praça em Sagrada Família (19/02/25)

– Ordem de serviço para as obras de reforma da Praça Vereador Sebastião Cibien, em Cobilândia (20/02/25)

– Entrega da ampliação da Estação de Tratamento de Esgoto de Araças (21/02/25)

– Ordem de serviço para as obras de contenção de encosta na Rua Albertino Ferreira Xavier, em Alecrim (21/02/25)

– Inauguração da UMEI Professora Odete Herculano Bianchi, em Jabaeté (25/02/25)

– Inauguração das obras de revitalização do Campo do Atlântico, em Ponta da Fruta (25/02/25)



Março

– Vila Velha passa a ofertar teleconsultas com médicos especialistas, em parceria com o Estado (12/03/25)

– Inauguração da revitalização da Praça da Rua Alice Laranja, em Ilha dos Ayres (12/03/25)

– Inauguração de trecho de urbanização do Corredor Verde de Mobilidade Urbana, em Boa Vista (14/03/25) – são 17 vias, totalizando 5,4 quilômetros de melhorias

– Inauguração de Unidade Básica de Saúde (UBS) em Paul (15/03/25)

– Inauguração da requalificação da Praça Antenor Fassarela, em Paul, ao lado da UBS (15/03/25)

– Entrega de três veículos e mobiliários para entidades de Assistência Social (17/03/25)

– Inauguração das obras da Reta do Vale (18/03/25)

– Inauguração de drenagem e pavimentação de seis ruas em Praia de Itaparica (22/03/25)



Abril

– Inauguração da implantação e pavimentação da nova rua Projetada, entre as vias Camará e Dório Silva, e abertura do novo binário de acesso à Rodovia do Sol (05/04/25)