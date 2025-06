10º Batalhão da PM realiza formatura do PROERD com mais de 350 alunos

Na noite da última terça-feira (24), o 10º Batalhão da Polícia Militar realizou a solenidade de formatura do Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência (PROERD), no auditório do Sesc Guarapari. O evento marcou a conclusão do programa por 356 crianças da rede pública de ensino do município.

Participaram da cerimônia o comandante do 10º Batalhão, Tenente-Coronel Palaoro, além de outras autoridades civis e militares, educadores, familiares e representantes das escolas envolvidas.

Neste semestre, quatro unidades escolares foram contempladas com as ações do PROERD: Escola Municipal Maria das Graças San’Ana Menário, Escola Otacília Borges Figueiredo, Escola Joventina Simões e Escola Celita Bastos Garcia.

Durante o programa, os estudantes participaram de aulas interativas e lúdicas ministradas por policiais militares especialmente capacitados, com foco no fortalecimento da autoestima, tomada de decisões seguras e resistência à pressão para o uso de drogas.

À frente dessas turmas estiveram os instrutores Sargento Guilherme, Sargento Paulo, Soldado Carlos e Soldado Kaleb, policiais militares que se dedicaram com entusiasmo, empatia e comprometimento à formação dos alunos. Com didática, sensibilidade e presença constante nas salas de aula. Esses profissionais foram fundamentais para o sucesso do programa, promovendo um ambiente de acolhimento, aprendizado e prevenção.

Em sua fala, o Tenente-Coronel Palaoro destacou a relevância do programa na formação das futuras gerações:

“O PROERD é uma das iniciativas mais valiosas da nossa Polícia Militar. Ao orientar nossas crianças desde cedo, construímos um futuro mais seguro, consciente e cidadão. Ver essas 356 crianças formadas hoje é a prova de que estamos no caminho certo. Parabéns aos alunos, professores, pais e a toda a comunidade escolar pelo engajamento e parceria. ”

A solenidade foi ainda mais especial com a presença dos mascotes do PROERD, o Policial Interativo e o Leão Daren, que abrilhantaram o evento e encantaram o público. A alegria das crianças com a presença dos mascotes foi contagiante, tornando a noite ainda mais memorável para todos os presentes.