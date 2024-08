10º Batalhão inicia o PROERD no segundo semestre do ano em Guarapari

O Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência (PROERD) retornou suas atividades no 2º semestre de 2024 no município de Guarapari. As aulas tiveram início na última segunda-feira, 19 de agosto.

Neste semestre, o programa irá atender cerca de 380 alunos em quatro escolas da região, sendo EMEF Ana Rocha Lyra, EMEIEF Maria das Graças Sant’Ana Menário, EMEF Marinalva Aragão Amorim e EMEF Benedita Martins de Souza.

O PROERD é uma iniciativa que visa educar e conscientizar jovens sobre os perigos das drogas e da violência, promovendo uma cultura de paz e segurança nas escolas. As atividades serão conduzidas por policiais militares capacitados, que utilizarão uma metodologia interativa para engajar os alunos e promover um aprendizado significativo sobre como tomar decisões saudáveis e responsáveis.

Para o tenente-coronel Walter Francisco de Araújo Filho, comandante do 10º Batalhão, “o retorno das atividades do PROERD é um importante passo na formação cidadã dos jovens, contribuindo para um futuro mais seguro e saudável para toda a comunidade”, destacou o Oficial.