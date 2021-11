GUARAPARI | 10º BPM apoia campanha de Natal “Adote um idoso”

O 10º Batalhão da Polícia Militar está apoiando a Campanha de Natal “Adote um Idoso”. A ação é uma iniciativa da Associação Beneficente Adote um Idoso – ABAI, e acontece todo fim de ano em Guarapari. A associação faz o acompanhamento de idosos e famílias carentes do município.



“Há nove anos firmamos esta parceria”, afirma Jailza Rodrigues – idealizadora do projeto. “Agradecemos imensamente à Polícia Militar pelo apoio, pois assim conseguimos angariar mais doações para os idosos e as famílias que necessitam de ajuda”, reforçou Jailza.



O 10º Batalhão é sede para recolhimento das doações: fraldas geriátricas e alimentos não perecíveis. As arrecadações também estão sendo recebidas na sede da 2ª e 3ª Companhia da Unidade, que ficam no bairro Centro e Village do Sol, respectivamente.



“Para facilitar a participação da comunidade estamos recebendo as doações nas ruas também. O recebimento pode ser feito por meio das viaturas policiais que realizam o patrulhamento diário. É bem simples, basta parar uma viatura e fazer a entrega da doação, assim o policial retornará ao Batalhão e depositará no cesto que se encontra na sede”, explicou o comandante do 10º Batalhão tenente-coronel Emerson Caus.

O cidadão que desejar se juntar a essa causa do bem, poderá ainda entrar em contato com o número (27) 9 9292-7232 (WhatsApp) e agendar um horário para recolher as doações em sua residência. As doações podem ser entregues até o dia 20 de dezembro.

“Ficamos felizes em poder colaborar com esta iniciativa e entendemos a importância de nos solidarizarmos e de fato participar”, finalizou o tenente-coronel.