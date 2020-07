10º BPM inicia testagem rápida do COVID-19 nos militares da Unidade

Como medida preventiva a pandemia do Covid-19, o comando do 10º Batalhão, em parceria com a Prefeitura de Guarapari obteve 237 kits de teste rápido para serem aplicados nos militares da Unidade.



A ação teve início na última quarta-feira (01) e se estenderá enquanto durar os kits.



O soldado Thiago, com formação na área de enfermagem, está conduzindo a realização dos testes. O objetivo é realizar o teste em todo efetivo do Batalhão. O teste fica pronto em 15 minutos e, caso acuse o resultado positivo, o militar recebe uma guia e é imediatamente encaminhado para consulta médica, na qual será conferido dispensa de afastamento de 14 dias das atividades, conforme protocolo SESA.



“O momento é de cautela e a realização dos testes é fundamental para tentar reduzir o número de casos. É preciso garantir que os policiais estejam protegidos para assegurar a continuidade dos serviços prestados para a população Guarapariense”, afirmou o Tenente Coronel Emerson Caus, Comandante do 10º Batalhão da Polícia Militar.