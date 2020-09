15º Festival cultural de Paracatu com uma versão especial em 2020

Devido a pandemia do novo coronavírus, o Festival da Música Brasileira neste ano será totalmente online e premiará todas as dez canções classificadas para a final.

As apresentações estão marcadas para hoje (11) e amanhã (12) de setembro em transmissão pelo YouTube, sendo que, um vídeo será exibido no dia 11 e, caso a canção se classifique, o segundo vídeo será apresentado no dia 12.



A ideia da premiação é incentivar e valorizar o trabalho desenvolvido pelos músicos que estão sofrendo com a crise econômica provocada pela pandemia.

SERVIÇO

15º Festival da Música Brasileira em Paracatu

Data: 11 e 12 de setembro, às 20h

Local: https://www.youtube.com/festivalculturaldeparacatu.

Live Especial da Orquestra Ouro Preto com Fernanda Takai



Data: 13 de setembro, às 18h

Local: https://www.youtube.com/orquestraouropreto

Fonte: Comissão do Festival