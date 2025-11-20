1ª Feira do Empreendedorismo Feminino nesta sexta, 21, em Alfredo Chaves

Nesta sexta (21), a Praça Colombo Guardia, no Centro da cidade, além da Feira da Agricultura Familiar, irá sediar a 1ª Feira do Empreendedorismo Feminino. A ação, que inicia às 8h, é desenvolvida pela Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento e pela Sala do Empreendedor. Empreendedoras estarão no local apresentando e comercializando seus produtos.

A iniciativa é em comemoração ao Dia Mundial do Empreendedorismo Feminino, celebrado ontem, 19 de novembro. Diversas mulheres empreendedoras do município irão expor e comercializar seus produtos, criando um ambiente de negócios com troca de experiências.

O objetivo, conforme a secretária de Planejamento e Desenvolvimento, Jane Bettcher, é incentivar o protagonismo feminino nos negócios, fortalecer a economia local e dar visibilidade ao talento de quem transforma criatividade em oportunidade.

Entre as participantes confirmadas está Lídia do Carmo Rosa, produtora de biscoitos casadinhos e ex-aluna do programa Qualificar ES. Ela comemora a chance de mostrar seu trabalho para mais pessoas. “A feira será uma oportunidade para eu mostrar meu produto para Alfredo Chaves, divulgando assim o meu trabalho”, disse.

Além da exposição e venda dos produtos, o público poderá desfrutar de um momento de lazer com música ao vivo de Eduardo Juriatto.