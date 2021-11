1º Encontro do Movimento Mulheres de Piúma é sucesso

today20 de novembro de 2021 remove_red_eye96

Hoje (20), no auditório do IFES/Campus Piúma, aconteceu o 1º Encontro do Movimento de Mulheres de Piúma com a finalidade de defender e garantir os direitos das mulheres com foco no auto índice de violência contra as mesmas no cenário municipal, estadual, nacional e internacional, além de buscar junto ao poder público, desenvolver políticas públicas em defesa das mulheres.

A programação do evento contou com a participação das palestrantes Catarina Cecin Gazele, professora de ciências criminais da Universidade Federal do Espírito Santo – UFES e Procuradora de Justiça, que abordou o tema: “Direitos Humanos das Mulheres – Autonomia e Empoderamento”; Viviane Laiber, advogada e mestre em criminologia, cujo tema foi “A importância da Existência do Conselho de Direitos da Mulher”; e Katiuscia Dias, terapeuta integrativa em práticas naturais, corporais e energéticas, que fez uma terapia motivacional com os participantes.

A discussão também envolveu o empoderamento e promoção das mulheres para que elas possam contribuir com a sociedade e conquistem seus espaços de poder e decisão que, na maioria, são confiados aos homens, contribuindo assim para o crescimento social, econômico e político, para uma cidade mais justa e equilibrada, que valoriza as pessoas independente de gênero.

De acordo com Catarina dos Santos, conhecida como Catarina Mais, a idealização do Movimento Mulheres de Piúma – MOMUPI – surgiu da necessidade de estabelecer um espaço de reflexão e troca de experiência sobre temas importantes como empoderamento feminino, direitos da mulher, violência contra a mulher, etc.

Marcaram presença no encontro o Promotor de Justiça de Piúma, Dr. Gusthavo Ribeiro Bacellar; o presidente da Câmara Municipal, vereador José Carlos Araújo; as secretárias municipais de Assistência Social (Jacqueline Surrage) e de Educação, Alzimaira Layber Marcarini; vereadoras de Iconha e Vila Velha, Gabriela Donateli e Patrícia Crizanto, respectivamente.

Além das palestras e um delicioso Coffe Break, os presentes puderam participar de sorteios de brindes, mas a animação mesmo ficou por conta da cantora Eliana Sabino com seu samba, e da participante do The Voice Brasil/2021, Cristiane de Paula, de Caratinga/MG, que abrilhantou o momento com sua linda voz.

REFLEXÃO

“Não adianta assistir, não adianta observar. Se você não se mexer, as coisas não vão mudar. E até a esperança vai cansar de esperar”. Bráulio Bessa.