2ª edição do Serra Beer Festival vai até domingo (01), confira programação

today29 de maio de 2025 remove_red_eye55

Na programação terá música ao vivo, cervejas artesanais, gastronomia variada, estrutura completa, incluindo área kids e até roda gigante

Vem aí a 2ª edição do Serra Beer Festival, que acontece a partir desta quinta-feira (29) e vai até domingo (01/06), no Parque da Cidade, em Laranjeiras, sempre das 17h às 23h30, com entrada gratuita. O festival promete ser uma experiência inesquecível, reunindo música ao vivo, cervejas artesanais, gastronomia variada, atrações para toda a família e uma estrutura completa, incluindo área kids e até roda gigante.



O evento, realizado pela Associação das Cervejarias Artesanais da Serra (ASCES-ES) com apoio da Prefeitura da Serra, contará com duas atrações musicais por dia, além da participação de cerca de 40 empreendedores locais, envolvendo diretamente e indiretamente cerca de 400 pessoas. A expectativa é receber entre 20 e 30 mil visitantes ao longo dos quatro dias e ultrapassar a marca de meio milhão de reais em vendas.



Entre as cervejarias confirmadas estão Wild West, Kombeer, Ambronelli, Incrível, Baumler e Cia Marítima, que levarão ao público diversos estilos como pilsen, IPA, red ale, stout, entre outros. Além das cervejas, o evento também contará com opções gastronômicas que vão de hambúrgueres e churrascos a doces, drinks, acarajé, torresmo, pipoca, cachorro-quente e muito mais — sem falar no artesanato local.



“Esperamos superar a edição anterior em público e faturamento. O Serra Beer Festival é uma vitrine para a produção cervejeira e gastronômica local, além de um ponto de encontro para diversão e networking”, destaca Jean Soares, presidente da ASCES-ES.

Para o secretário de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer da Serra, Anderson Madeira, o festival representa mais do que lazer. “O Serra Beer Festival é um evento importante para o fomento do turismo, pois atrai visitantes de todo o Estado, contribuindo na promoção da economia local e no desenvolvimento sustentável de nossa cidade.”



A secretária de Desenvolvimento Econômico e Empreendedorismo, Márcia Lamas, lembra que administração municipal tem incentivado estas iniciativas que geram renda e promovem divertimentos na cidade. “A Prefeitura está comprometida em incentivar eventos como este, que além de proporcionar lazer, geram trabalho e renda”, ressalta a secretária.

Programação Musical

Local: Parque da Cidade – Serra/ES

Data: 29 de maio a 01 de junho

Horário: 17h às 23h30

Apresentação: Jerdam Show

Quinta (29/05)

* Griffo

* Calibre de Rosas

Sexta (30/05)

* Old Brothers

* Full Time

Sábado (31/05)

* Banda Power

* Gabriel e The Parasitas

Domingo (01/06)

* Índios Urbanos

* Cadu Caruzo

foto Edson Reis