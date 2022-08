2ª Vara de Piúma abre inscrições para vaga de estágio de graduação em direito

Estudantes com interesse em estagiar na 2ª Vara de Piúma/ES podem se candidatar para 01 vaga de estágio de graduação em direito. Os currículos podem ser enviados até o dia 19/08 (sexta-feira), para o endereço eletrônico: [email protected]

Poderão participar da seleção estudantes com matrícula regular entre o 2º e o 6° período de direito, com frequência efetiva em instituição de ensino superior conveniada com o Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo.

A carga horária será de 04 horas diárias, a serem cumpridas das 13 às 17 horas.

A unidade judiciária fica localizada no Fórum de Piúma/ES, na Praça Oenes Taylor, s/n, Centro.