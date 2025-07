2º ARRAIÁ DA PARIS | Tradição, cultura e alegria tomam conta da Praça Paris em Guarapari

No próximo sábado, 5 de julho, a partir das 18h, a Praça Paris, localizada no coração da Praia do Morro, será palco de uma grande celebração junina: o 2º Arraiá da Paris.

O evento, gratuito e aberto ao público, é uma iniciativa do coletivo Sinestesia Criatividade Coletiva e do Centro Cultural Casa Sinestésica (CCCS), com apoio de diversos parceiros locais.

Repleto de cores, sabores e sons típicos da cultura popular brasileira, o Arraiá promete encantar moradores e turistas com uma programação para toda a família, valorizando as tradições juninas e os talentos da cidade.

Programação Cultural

– Quadrilha “Arraiá da Mulecada”: dança, alegria e tradição para encantar o público.

– Correio do Amor: brincadeira clássica das festas juninas.

– Forró ao vivo com o vibrante Trio Forró Maruí: resgatando os sons do Nordeste com sanfona, zabumba e triângulo.

– Comidas & bebidas típicas: canjica, milho verde, quentão, bolo de fubá e mais.

– Recreação infantil: espaço dedicado às crianças com atividades lúdicas.

Localização Estratégica

A Praça Paris está situada na movimentada Avenida Paris, a apenas 10 minutos de caminhada da orla da Praia do Morro.

Uma celebração da cultura e da comunidade

Segundo os organizadores, o Arraiá é mais que uma festa: é uma ação comunitária que une cultura, afeto e pertencimento. “É uma oportunidade de fortalecer os laços entre os moradores, valorizar os artistas locais e oferecer uma programação acessível para todos”, destacam representantes da Casa Sinestésica.

Serviço

Evento: 2º Arraiá da Paris

Data: 05 de julho (sábado)

Horário: a partir das 18h

Local: Praça Paris – Avenida Paris, Praia do Morro, Guarapari/ES Entrada: Gratuita Classificação: Livre – para toda a família