2º Celebrai Piúma promove noite de louvor e adoração na Praça Dona Carmem

O município de Piúma será palco, na próxima segunda-feira, 26 de janeiro, a partir das 19 horas, da segunda edição do Celebrai Piúma 2026. O evento, que celebra a fé, a música e a comunhão cristã, acontecerá na Praça Dona Carmem e é aberto a toda a comunidade.

Com o tema “Louvor e Adoração”, a programação terá início com o Ministério de Louvor da Igreja Missão Vida, promovendo momentos de espiritualidade, reflexão e conexão com a fé cristã. Na sequência, o público será contagiado pela energia e alegria da Banda Marcados, referência nacional no pagode gospel, que promete transformar a noite em uma grande celebração de louvor.

Integrando o calendário oficial de eventos do município, o Celebrai Piúma tem como propósito fortalecer valores como fé, união e esperança, reunindo famílias e fiéis em um ambiente marcado pela paz, acolhimento e celebração.

A iniciativa é promovida pela Prefeitura de Piúma, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e da Secretaria de Turismo, Esportes e Lazer, reafirmando o compromisso da gestão com a valorização da diversidade cultural e religiosa.

O evento é gratuito e aberto a todos os públicos.

Serviço

Data: 26 de janeiro (segunda-feira)

Horário: a partir das 19h

Local: Praça Dona Carmem