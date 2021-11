3.900 professores de Cariacica vão receber abono de R$ 5 mil

Foi aprovado pela Câmara de Vereadores na tarde desta quinta-feira (04), um abono de R$ 5 mil aos profissionais do magistério que estão na ativa: professores, diretores, pedagogos e coordenadores. E para aqueles que possuem mais de um vínculo, o abono será pago uma única vez.

Serão investidos R$ 16.368.666,67, e para receber o crédito o servidor precisa ter trabalhado ao menos 12 meses na Secretaria de Educação. Se o período for menor será calculado a proporção de 1/12 por mês trabalhado.

Segundo o Secretário Municipal de Educação, José Roberto Martins Aguiar, isso se deve a decisão do Tribunal de Constas do ES, que autorizou o aumento de despesas com o objetivo de cumprir a nova lei do Fundeb, desde que não ultrapasse 54% com gastos de pessoal.

O dinheiro deve estar na conta dos profissionais até a próxima segunda-feira, dia 08.