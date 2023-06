304 estudantes participam de formatura do PROERD em Guarapari

O 10º Batalhão da Polícia Militar realizou na noite desta terça-feira (27) a solenidade de formatura do Programa Educacional de Resistência às Drogas (Proerd), dos alunos da rede pública municipal de Guarapari.

No total, 304 alunos do 5º ano do ensino fundamental receberam o certificado de conclusão do programa, instruídos pelos militares sargento Guilherme, cabo Johnatan, soldado Carlos e soldado Kaleb em um evento realizado no auditório do Sesc.

As escolas participantes foram: Lúcio Rocha de Almeida, Florisbela Lino Bandeira, Professora Maria Marta Dalla Huarcaya, Marinalva Aragão Amorim e Adalgiza Fernandes Marvilla.

O evento contou com a presença do Tenente-coronel Ríodo Lopes Rubim, comandante do 10° Batalhão, Major Rodrigo Lourencini Palaoro, subcomandante do 10º Batalhão, banda de música da PMES, autoridades civis, militares, familiares dos formandos e da comunidade escolar.

Os conteúdos do PROERD são desenvolvidos de forma lúdica e são voltados ao desenvolvimento das habilidades individuais para que crianças e adolescentes possam fazer escolhas seguras, saudáveis e responsáveis na auto condução de suas vidas e aprendam a resistir às pressões e dizer não às drogas e à violência.

“É preciso que tenhamos consciência de que mais do que almejar um mundo melhor para nossas crianças, temos que ter em mente que nosso papel é trabalhar para que eles sejam precursores para um mundo melhor”, mensagem do Comando do 10º Batalhão.