4 dicas de um especialista para prevenir a hérnia de disco

today27 de setembro de 2023 remove_red_eye126

É possível prevenir a hérnia de disco através de alguns cuidados simples de saúde, afirma especialista em tratamentos para hérnia, Dr. André Pêgas

A hérnia de disco é uma doença cada vez mais comum, o que causa dores nas costas e uma perda significativa na qualidade de vida de quem sofre com ela, no entanto, além dos tratamentos, também é fundamental ter cuidados preventivos para evitar o surgimento da doença.

“Apesar de existirem causas, como a predisposição genética e envelhecimento para o desenvolvimento da hérnia de disco, uma parte importante disso diz respeito a questões que podem ser alteradas, permitindo dificultar o surgimento da hérnia”, afirma o especialista em tratamentos e prevenção da hérnia de disco Dr. André Pêgas.

4 dicas importantes para prevenir hérnia de disco

01 – Cuidado com a postura: “a má postura é um dos principais fatores de risco para a hérnia de disco. A sobrecarga crônica nos discos intervertebrais causada por posturas inadequadas, como flexão excessiva ou torção da coluna, pode levar a um desgaste gradual do anel fibroso que envolve o disco, gerando o deslocamento”, afirma Dr. André Pegas.

02 – Pare de fumar: “o tabagismo está associado à degeneração dos discos intervertebrais, pois os componentes tóxicos do tabaco, como a nicotina, enfraquece os discos, acelerando a degeneração natural causada pela idade, por isso, parar de fumar é um importante cuidado para prevenir a hérnia”, explica.

03 – Mantenha o peso adequado: “o sobrepeso é um fator de risco para a hérnia de disco, pois o excesso de peso corporal gera uma carga mecânica adicional sobre as estruturas da coluna vertebral, particularmente nos discos intervertebrais lombares. Isso aumenta o risco de protrusão ou ruptura do disco, causando uma hérnia de disco”, ressalta Dr. André Pegas.

04 – Fuja do sedentarismo: “a falta de atividade física regular causa uma redução da força e resistência dos músculos do tronco e das costas, criando um ambiente propício para a degeneração dos discos, enfraquecendo o anel fibroso e aumentando a probabilidade de protrusão ou ruptura do disco”, alerta.

05 – Técnicas preventivas profissionais: “também é possível buscar ajuda profissional para prevenir hérnia, em especial em casos onde há vários casos na família”.