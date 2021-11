5 alimentos para incluir na dieta se você tem intestino solto e ansiedade

Durante muitos anos acreditava-se que as únicas funções do intestino eram: ajudar na digestão, absorção de nutrientes e água, e na eliminação de toxinas e produtos que não devem ser absorvidos pelo corpo. No entanto, após anos de estudo, médicos e cientistas foram descobrindo outras funcionalidades essenciais para o nosso organismo, já que ele age também como um importante órgão endócrino, produzindo hormônios importantes para o nosso bem-estar, e na produção de neurotransmissores que acabam influenciando todo o corpo, bem como nossa saúde mental.

Um intestino saudável tem que funcionar com regularidade. Assim, ele ajuda a combater problemas, como o estresse, a ansiedade e os problemas de humor. “Atualmente, devido a ansiedade, várias pessoas acabaram desenvolvendo a Síndrome do Intestino Irritável ou, ainda, problemas de intestino solto, o que antigamente não era tão comum, mas, hoje, sabemos que as duas coisas estão interligadas. É por isso que o intestino é considerado o nosso segundo cérebro. Porém, existem estratégias nutricionais que podem ser adotadas para ajudar nessa tarefa e que, com certeza, vão valer a pena”, explica a nutricionista e pesquisadora, Aline Quissak.

Se você sofre com problemas de intestino solto – muitas vezes causa da ansiedade -, confira a lista que a nutricionista fez especialmente para te ajudar:

BATATA – A batata por ser pobre em gordura e rica em amido, principalmente o purê simples, tem a função de segurar o intestino solto. Seja em caso de diarreia ou intestino solto por ansiedade. Especialmente por ser rica em potássio, um nutriente que é perdido no organismo devido à diarreia.

CENOURA – A cenoura também possui um carboidrato que ajuda a segurar o intestino quando cozida. Se ela for crua, ajuda no intestino preso, que não é o caso agora. Então, cozinhe bem. Além de conter vitamina A, com sua função anti-inflamatória, essencial para o intestino solto que está inflamado.

AVEIA – A aveia pode ser usada em ambos os casos, preso ou solto, o que muda é o tempo de cozimento. Quando cozinhamos o mingau por mais tempo, chegando em um mingau grosso, ajuda a segurar o intestino. Especialmente pela aveia ter fibra solúvel e ser rica em vitaminas do complexo B e magnésio, ajudando na causa do intestino solto crônico que é a ansiedade.

BANANA – A banana tem bastante amido, vitaminas do complexo B e magnésio, também ajuda nessa função quando cozida. Por isso asse, grelhe ou adicione no mingau.

CANJA – E por último, a canja. Ela te dá um conforto emocional, principalmente quando estamos com dor de barriga, nos sentindo mal, mas especialmente porque o arroz, cenoura, a batata, frango, todos eles muito bem cozidos são de fácil digestão e excelentes para quem tem intestino solto.

Adicione também ao seu dia a dia, ervas como: noz moscada, louro, orégano. Mas atenção, Aline alerta que em casos de diarreia liquida mais de 4x ao dia, por mais de 3 dias, pode estar relacionada a algum tipo de infecção, por isso o ideal é que você procure a ajuda de um médico especialista.



Sobre Aline Quissak

Aline Quissak é nutricionista com especializações no Canadá e Estados Unidos, pesquisadora científica em alimentos terapêuticos aplicados tanto na saúde quanto em doenças. É especialista em nutrição genética, pacientes críticos, oncologia, psicologia da nutrição e alimentação funcional. Para mais informações acesse suas redes sociais @nutri_secrets.

