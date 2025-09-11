500 trilheiros em encontro radical nas montanhas capixabas neste domingo (14)
Cerca de 500 pilotos de diversas regiões devem participar do 7º Encontro de Trilheiros de São João de Crubixá, no interior de Alfredo Chaves. O evento será realizado neste domingo, 14 de setembro, na Cachoeira Paganini, no distrito de São João de Crubixá.
Segundo os organizadores, será um domingo de muita emoção, adrenalina e confraternização no coração das montanhas capixabas. A programação começa cedo, às 7h, com inscrições e café da manhã. Às 9h, acontece a tradicional bênção dos trilheiros, seguida pela largada.
O percurso reserva desafios e belas paisagens, reunindo pilotos apaixonados por aventura em duas rodas.
O encontro terá ainda almoço com churrasco, além de forró e serviço de bar, garantindo diversão também para os acompanhantes e visitantes. Os 200 primeiros inscritos ganharão uma camiseta exclusiva do evento.
Outro destaque é o “Morro do Desafio”, em que os pilotos disputarão uma premiação de R$ 1.000,00.
As inscrições antecipadas custam R$ 80,00 para pilotos e R$ 30,00 para acompanhantes. Informações: (27) 98121-6633.