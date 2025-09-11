500 trilheiros em encontro radical nas montanhas capixabas neste domingo (14)

today11 de setembro de 2025 remove_red_eye50

Cerca de 500 pilotos de diversas regiões devem participar do 7º Encontro de Trilheiros de São João de Crubixá, no interior de Alfredo Chaves. O evento será realizado neste domingo, 14 de setembro, na Cachoeira Paganini, no distrito de São João de Crubixá.

Segundo os organizadores, será um domingo de muita emoção, adrenalina e confraternização no coração das montanhas capixabas. A programação começa cedo, às 7h, com inscrições e café da manhã. Às 9h, acontece a tradicional bênção dos trilheiros, seguida pela largada.

O percurso reserva desafios e belas paisagens, reunindo pilotos apaixonados por aventura em duas rodas.

O encontro terá ainda almoço com churrasco, além de forró e serviço de bar, garantindo diversão também para os acompanhantes e visitantes. Os 200 primeiros inscritos ganharão uma camiseta exclusiva do evento.

Outro destaque é o “Morro do Desafio”, em que os pilotos disputarão uma premiação de R$ 1.000,00.

As inscrições antecipadas custam R$ 80,00 para pilotos e R$ 30,00 para acompanhantes. Informações: (27) 98121-6633.