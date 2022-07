800 atletas disputam jogos da Copa Guri de Futebol em Anchieta

Anchieta sedia até o próximo sábado, dia 23, a Copa Guri Nacional de Futebol de Campo. Cerca de 800 atletas nas categorias sub 11, sub 13, sub 15 e sub 17 participam das competições. Os jogos acontecem nos campos de Iriri, Chapada do A e Nova Jerusalém, sempre a partir das 8h.

De acordo com a Secretaria dos Esportes e da Juventude de Anchieta (Sejuv), 15 times no total estão na disputa da competição, com participação de equipes de cidades capixabas e de outros estados. Anchieta está representada por três equipes, envolvendo 80 atletas.

A equipe da Sejuv acompanha todos os jogos, orientando as equipes e fornecendo toda assistência aos atletas e a comissão técnica, que recebem também alimentação e alojamento nas escolas Amarilis Fernandes Garcia e Coronel Gomes.

Segundo o secretário da pasta, João Orlando Simões, a copa está movimentando Anchieta com cerca de 3 mil pessoas circulando pela cidade. “Além dos atletas e da comissão, estão envolvidos os familiares dos atletas, que estão hospedados em hoteis e pousadas do município, consumindo em restaurantes e nos demais comércios da cidade. As competições acontecem em três campos do município com todo apoio da Prefeitura”, disse o secretário.

A final está prevista para acontecer sábado no campo de Nova Jerusalém.