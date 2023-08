84% das mulheres reconheceram que vivem relacionamento abusivo na Serra

today22 de agosto de 2023 remove_red_eye57

Mais da metade das mulheres que responderam ao questionário online “Conta Comigo!” reconheceram que vivem um relacionamento abusivo. A ferramenta é uma das ações da Secretaria de Políticas Públicas para Mulheres (Seppom) para marcar o Agosto Lilás, mês de enfrentamento à violência contra a mulher.

Foram 202 participações e 84% das participantes apontaram que a convivência com o companheiro possui características ou fatos que descrevem situação violenta.

“Tivemos respostas de 80 bairros, de praticamente todas as regiões da Serra. A constatação é que a violência contra a mulher envolvendo relações de comportamento abusivo está pulverizada, não escolhendo classe social. Dentro desse contexto, a ferramenta que estamos divulgando está disseminando a informação para que mais mulheres tenham consciência do que estão passando e procurem ajuda”, aponta a diretora de Política para Mulheres, Rosilene Bellon.

Doze mulheres deixaram o contato para que as equipes do Centro de Referência de Atendimento à Mulher em Situação de Violência possam fazer um acompanhamento junto a elas, num atendimento especializado.

Entre as respostas para as situações vivenciadas pelas mulheres em seu relacionamento, a grande maioria engloba piadas ofensivas, chantagens e humilhações em público (44%). Empurrões e destruição de bens pessoais acumularam 42% das respostas sobre o que havia acontecido durante crises de violência na convivência com seus pares.

A ferramenta está disponível por meio do link https://tinyurl.com/jyu39bd5 e também pode ser acessada por meio do QR code impresso em cartazes distribuídos em ônibus, escolas, unidades de saúde e outros espaços públicos.

O formulário traz, também, os endereços e contatos da rede de atendimento à mulher em situação de violência no município da Serra.

Como procurar os serviços

A mulher em situação de violência pode procurar a Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as Mulheres (Seppom), localizada na Rua Major Pissarra, 12, Serra Sede. O funcionamento é das 8 às 18 horas, de segunda a sexta-feira. Informações: (27) 3328-7500 ou pelo WhatsApp (27) 99836-2909.

A Secretaria oferece atendimento psicossocial, com profissionais preparados para o acolhimento.

foto Edson Reis