9ª DR de Itapemirim prende foragido da Justiça de Minas Gerais

1 de fevereiro de 2022

A equipe da 9ª Delegacia Regional (DR) de Itapemirim prendeu um homem de 37 anos, foragido da Justiça de Minas Gerais, durante a Operação Extraordinária, deflagrada no último sábado (29), no bairro Itaoca, no mesmo município. Contra ele havia dois mandados de prisão em aberto, por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo.

Ao receber informações sobre a localização do fugitivo, a equipe da 9ª DR de Itapemirim empreendeu buscas e localizou o paradeiro do suspeito. De acordo com o titular da 9ª DR de Itapemirim, delegado Djalma Pereira Lemos, o suspeito já cumpriu pena por tráfico de drogas no Espírito Santo. Ao sair da prisão, ele foi para o Estado de Minas Gerais onde cometeu outros crimes e depois retornou para a cidade de Itapemirim, envolvendo-se novamente com o tráfico de drogas local.

“O nosso setor de inteligência fez os levantamentos e o encontramos. Representamos pelo mandado de busca e apreensão domiciliar que foi concedido pela Justiça. No dia da prisão, fizemos um posicionamento tático, a nossa equipe bateu no portão da residência e ele atendeu. No entanto, ao ver os policias, se alterou, motivo pelo qual foi imobilizado e algemado, e demos a voz de prisão”, explicou o delegado.



Durante as buscas, os policias apreenderam uma pistola calibre .380 em um coldre, com 31 munições intactas e três carregadores, cocaína, maconha e crack, celulares, mais de R$ 11 mil em dinheiro e uma nota de $ 10 mil guaranis paraguaios.



O suspeito foi autuado em flagrante delito por porte ilegal de arma de fogo e tráfico de drogas, sendo encaminhado para o Centro de Detenção Provisória de Marataízes (CDPM).



por Brenda Corti, estagiária da Seção de Imprensa e Comunicação Interna (Sicoi)