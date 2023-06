A boa do final de semana será no 1º Festival de Cerveja Artesanal da Serra

O primeiro final de semana do 1º Festival de Cerveja Artesanal da Serra foi um sucesso. O evento, que continua nesta sexta (2), sábado (3) e domingo (4), reuniu, na sua estreia, um público de aproximadamente 13 mil pessoas.

Foram R$ 350 mil em vendas gerais, dos quais R$ 180 mil foram da venda de quase 5 mil litros de cerveja artesanal, de seis cervejarias genuinamente da Serra.

“Na primeira semana tivemos novidades e lançamentos. Além das principais, tipo pilsen, ipa, red, stout, chopp de vinho, tivemos cervejas de frutas como morango, tangerina e até frutas tropicais”, explica Jean Soares, proprietário da Kombeer Cervejas Especiais do Parque Residencial Laranjeiras e presidente da ASCES (Associação das Cervejarias Artesanais da Serra).

Além das cervejas, o evento contou com atrações musicais dos mais variados estilos, praça de alimentação e parque para a diversão das crianças, agradando, assim, os mais diversos gostos e faixas etárias.

E a festa continua!

O festival continua neste final de semana. Anote aí: na sexta (2) e sábado (3), será das 16 às 23 horas. Já no domingo (4), das 14 às 22 horas. Outras seis cervejarias irão expor no evento, que terá novas atrações musicais. Entre as marcas de cerveja, já confirmaram: Convento, Mestra, Vikings, Garage, Nosso Reino e Double Beer.

O secretário de Desenvolvimento Econômico e Empreendedorismo da Serra, Ricardo Pandolfi, destaca a importância do evento para a economia do município. “O festival veio para dar mais visibilidade ao crescente setor de cervejas artesanais da Serra, que gera empregos e movimenta mais de 2 milhões de reais por mês no município”, afirma Pandolfi.

Realização

O evento é iniciativa da Associação dos Cervejeiros Artesanais, em parceria com a prefeitura da Serra, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico (Sedec), e com a Agência de Desenvolvimento das Micro e Pequenas Empresas e do Empreendedorismo do Estado (Aderes). A Secretaria Municipal de Serviço (Sese), a Secretaria de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer (Setur) e a Secretaria de Direitos Humanos e Cidadania (Sedir) também são apoiadoras do evento.

Além de oferecer lazer gratuito para os moradores da Serra, o festival tem como objetivo fortalecer o segmento das cervejas artesanais no município que, atualmente, movimenta R$ 2.280.000,00 por mês e emprega mais de 180 pessoas.

Confira a programação musical:

Sexta-feira (2), das 16 às 23 horas

Suzi Martins: às 16 horas

Banda Us Zé: às 18 horas

Cadu Caruzo: às 21 horas

Sábado (3), das 16 às 22 horas

Segunda Dose: às 16h30

Face Neutra: às 19 horas

Calibre de Rosas: às 21 horas

Domingo (4), das 14 às 22 horas

Karaokê: às 14 horas

Choppsamba: às 15h30

Pele Morena: às 18 horas

Resenha do Cosvosk: às 20 horas