Segunda-feira, 05 de outubro de 2026
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Tarcísio de Freitas é reeleito governador de São Paulo

today4 de outubro de 2026
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Tarcísio de Freitas foi reeleito governador de São Paulo neste domingo (4), no primeiro turno das eleições de 2026. O candidato do Republicanos obteve 62,8% dos votos válidos, o equivalente a 13.057.319 votos, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Até 19h42, 90,02% das urnas haviam sido totalizadas no estado.

Tarcísio ficou à frente de Fernando Haddad (PT), que recebeu 36,22% dos votos. 

A eleição para governador é definida em primeiro turno quando uma candidatura obtém mais da metade dos votos válidos.

A votação para governador ocorreu simultaneamente à eleição para presidente, senador e deputados federal, estadual ou distrital (no caso do Distrito Federal).

FONTE AGÊNCIA BRASIL
FOTO PABLO JACOB/GOVERNO DO ESTADO DE SP

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