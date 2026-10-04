Tarcísio de Freitas é reeleito governador de São Paulo
today4 de outubro de 2026
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Tarcísio de Freitas foi reeleito governador de São Paulo neste domingo (4), no primeiro turno das eleições de 2026. O candidato do Republicanos obteve 62,8% dos votos válidos, o equivalente a 13.057.319 votos, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
Até 19h42, 90,02% das urnas haviam sido totalizadas no estado.
Tarcísio ficou à frente de Fernando Haddad (PT), que recebeu 36,22% dos votos.
A eleição para governador é definida em primeiro turno quando uma candidatura obtém mais da metade dos votos válidos.
A votação para governador ocorreu simultaneamente à eleição para presidente, senador e deputados federal, estadual ou distrital (no caso do Distrito Federal).
FONTE AGÊNCIA BRASIL
FOTO PABLO JACOB/GOVERNO DO ESTADO DE SP