Pazolini e Ricardo Ferraço disputarão 2º turno pelo Governo do Espírito Santo

today4 de outubro de 2026 remove_red_eye98

Ex-prefeito de Vitória ficou próximo da vitória no primeiro turno; governador Ricardo Ferraço terminou em segundo lugar

A disputa pelo Governo do Espírito Santo será decidida em segundo turno, marcado para o dia 25 de outubro. Lorenzo Pazolini (Republicanos) e Ricardo Ferraço (MDB) foram os dois candidatos mais votados no primeiro turno das Eleições 2026, realizado neste domingo (4).

Com a apuração próxima da totalização, Pazolini aparecia com 49,63% dos votos válidos, enquanto Ricardo Ferraço somava 34,08%. Como nenhum dos candidatos alcançou mais da metade dos votos válidos, a eleição terá uma nova rodada.

Na sequência, Helder Salomão (PT) ficou em terceiro lugar, com 15,31% dos votos. Breno Barcelos (Missão) e Rafael Demuner (UP) completaram a disputa, com percentuais inferiores a 1%.

Segundo turno

Com o resultado deste domingo, os eleitores capixabas voltarão às urnas em 25 de outubro para escolher o próximo governador do Espírito Santo. O segundo turno está previsto pela Justiça Eleitoral para as disputas majoritárias em que nenhum candidato alcança a maioria necessária no primeiro turno.

A partir de agora, as campanhas de Pazolini e Ferraço entram em uma nova etapa, com a disputa pelo apoio dos eleitores que votaram nos demais candidatos no primeiro turno.

A votação do segundo turno ocorrerá das 8h às 17h, pelo horário de Brasília.