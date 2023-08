“A Casa Caiu” para a dupla Brenno & Matheus

Novo single da dupla promete hitar nas paradas musicais. Ouça antes de todo mundo!

Já acordou com aquela ressaca e se perguntou “como é que eu vim parar aqui”? Essa é a história de “A Casa Caiu”, o novo single de Brenno & Matheus. Com mais de 300 milhões de streams nas plataformas digitais, a dupla de sertanejo pop (agronejo) está entre as mais ouvidas do Paraná.

Perfeita para quem ama cair na farra sertaneja, “A Casa Caiu” tem tudo para ser um sucesso, ao lado de hits como “Endereço da Zona” e “Sítio Sonho Meu”. Não deixe de conferir! A música será lançada nesta sexta-feira (dia 11), pela New Music Brasil, em todas as plataformas digitais. Porém, você já pode ouví-la, antes de todo mundo, clicando aqui: http://Baixe “A Casa Caiu”

Sobre Brenno & Matheus

Naturais de Astorga/PR, Brenno e Matheus começaram suas carreiras na indústria da música de forma separada, com outras duplas. Porém, seus caminhos se entrelaçaram em dezembro de 2014, quando a antiga dupla de Brenno não conseguiu participar de um show e acabou sendo substituído pelo Matheus.

Os dois funcionaram tão bem juntos, que deixaram de lado seus projetos paralelos para firmar a dupla Brenno & Matheus. Assim, lançaram o EP “Coice de Mula”, inaugurando uma carreira de sucesso no sertanejo pop.

Com músicas que são a cara da farra sertaneja, os artistas logo caíram no gosto do público. O primeiro grande hit foi em 2018, com o single ‘‘Endereço da Zona’’. Hoje, a faixa acumula mais de 40 milhões de streams nas plataformas digitais.

Mas, não parou por aí. Outros sucessos dos artistas são: “Sítio Sonho Meu”, “Braba do Mato”, “Cabaré Love”, “Se Ela Me Ligar” e “Biscate”. Ao todo, Brenno & Matheus possuem mais de 300 milhões de streams nas plataformas digitais, consolidando-se no Top 10 dos artistas de sertanejo pop (ou agro) mais ouvidos do Paraná.