A LUZ QUE ME GUIA | Izar lança novo single em "parceria" com ChatGPT

“A Luz Que Me Guia” vai ao ar nesta sexta, 26, nas plataformas digitais e no YouTube

A Inteligência Artificial se infiltrou na vida do ser humano, de modo que, mesmo com posicionamento crítico acerca das tecnologias, há a possibilidade de tornar-se refém delas. E, ainda que seja assim, é preciso encarar as novas ferramentas com maturidade.

Essa é a proposta do músico e compositor Izar em seu novo single, A Luz Que Me Guia, que vai ao ar nas plataformas digitais e no YouTube esta sexta-feira, 26 – meia-noite, de quinta para sexta.

A música aposta em uma feat com o ChatGPT: sim, a pedido de Izar, o programa escreveu a primeira parte da letra cruzando informações do próprio artista, que responde e faz críticas ao robô na segunda estrofe.

“Para desenvolver um artigo sobre o programa de IA, comecei a fazer testes na plataforma e pedi ao robô que escrevesse uma letra como Izar. Um amigo de Belo Horizonte sugeriu o teste. Peguei o violão e a música saiu em seguida. Mas faltava um pouco mais do que só me entregar. E então tive a ideia de responder as inconsistências do programa na segunda estrofe”, conta Izar.

Se o ChatGPT escreve “nós caminhamos juntos pela estrada”, Izar rebate: “A estrada que eu percorro não dá pra calcular aí”. Se o chat sugere “não importa o que aconteça, eu sempre vou estar aqui”, o artista retruca: “Imagina essa vida sem nada pra aprender aqui”.

A Luz Que Me Guia mira os anos 80 sonoramente, trazendo o contexto para os tempos atuais: aponta uma dicotomia entre o futuro projetado (anos 80) e o futuro real (o de agora). O artista, com influência do Clube da Esquina em seus trabalhos, desta vez ouviu e estudou referências como Rita Lee, Guilherme Arantes, Robson Jorge, Ivan Lins, Roupa Nova, entre outros nomes com trabalhos relevantes na década retratada.

O novo single é o trigésimo fonograma de Izar lançado em sua carreira solo, que começou em 2017. O artista já conta com dois discos: “O Amor, A Escuridão E A Esperança”, de 2018, e “Fantástica Realidade”, de 2022.

Pelo trabalho no ano passado, Izar concorre a oito condecorações no Prêmio da Música Capixaba, nas categorias melhor música, melhor composição, melhor artista solo, melhor álbum e melhor identidade visual.

Ficha técnica

Autor: Izar

Izar: guitarra e voz

Thiago Arruda: produção, baixo, guitarra e bateria

Lucas Arruda: teclado

Igor Comerio: mixagem e masterização

Identidade visual: Thiago Manauara

Vídeo: Luciano Araújo

– Quando: sexta, 26 de maio – meia-noite de quinta para sexta

– Onde: plataformas digitais e YouTube

– Izar Spotify: https://open.spotify.com/artist/4pd6OUR8yKS4w6sWrnTeHo?si=ZvTp_woeRQSngv151qtT3A

– Izar YouTube: https://www.youtube.com/@izar8993/featured